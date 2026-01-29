Assicurazione sanitaria per il personale scolastico, gara Consip da 320 milioni: copertura per oltre 1,2 milioni di lavoratori

Una polizza sanitaria integrativa per il personale della scuola italiana non è più un’ipotesi, ma un progetto concreto. Con la pubblicazione da parte di Consip della gara europea da 320 milioni di euro, prende forma un sistema di assistenza sanitaria destinato a oltre 1.200.000 lavoratori tra docenti e personale ATA, valido per il quadriennio 2026–2029. L’intervento si configura come una delle più ampie operazioni di welfare mai rivolte al comparto scuola e, più in generale, a una categoria del pubblico impiego.

L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e arriva al termine di un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali e con le diverse componenti del mondo scolastico. L’obiettivo è introdurre una copertura sanitaria integrativa stabile e strutturata, capace di affiancare il Servizio sanitario nazionale e di offrire maggiori tutele a chi lavora ogni giorno nelle scuole italiane, spesso in condizioni di forte stress organizzativo e carichi di responsabilità elevati.

La nuova assicurazione sanitaria per il personale scolastico non riguarderà soltanto i dipendenti di ruolo. La platea dei beneficiari includerà anche i docenti con contratto a tempo determinato annuale e quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche. Si tratta di un passaggio rilevante, perché riduce la distanza tra personale stabile e precario, riconoscendo a entrambi un analogo diritto alla tutela della salute. In termini numerici, l’operazione coinvolge una delle comunità lavorative più ampie del Paese, con un impatto sociale che va ben oltre i confini della scuola.

Dal punto di vista delle prestazioni, la polizza sanitaria integrativa scuola coprirà ambiti cruciali dell’assistenza. Sono previsti ricoveri per grandi interventi chirurgici e per gravi eventi morbosi, insieme agli accertamenti diagnostici, alle visite specialistiche e alle prestazioni mediche correlate effettuate nei novanta giorni precedenti e successivi al ricovero. Un’attenzione particolare è riservata alla prevenzione, con pacchetti dedicati all’area cardiovascolare e oncologica, differenziati anche per genere, a conferma di un approccio che guarda non solo alla cura ma anche alla diagnosi precoce.

La copertura comprenderà inoltre i ricoveri per parto naturale e cesareo, la prevenzione odontoiatrica e alcune prestazioni legate agli impianti osteointegrati. Accanto alle garanzie principali, sarà attivato un tariffario agevolato per ulteriori prestazioni sanitarie presso strutture convenzionate, esteso anche ai familiari degli assicurati. In questo modo la polizza sanitaria per i lavoratori della scuola assume una dimensione familiare, ampliando l’effetto di protezione e rafforzando il valore complessivo dell’intervento.

Questa assicurazione sanitaria si inserisce in un quadro più ampio di welfare per il personale scolastico avviato negli ultimi anni. Dal 2023 sono state introdotte varie agevolazioni, anche in ambito bancario e nei trasporti aerei e ferroviari, con l’intento di costruire un sistema di benefit più stabile e meno episodico. La sanità integrativa rappresenta ora il tassello più significativo di questa strategia, perché interviene su un bisogno primario come la salute.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha definito la misura un passo decisivo verso un welfare moderno capace di valorizzare il ruolo del personale scolastico. L’idea di fondo è che investire nella salute di docenti e personale ATA significhi riconoscere in modo concreto la centralità della scuola nella società italiana. Non solo stipendi e contratti, dunque, ma anche strumenti di protezione sociale che rendano più sostenibile, nel lungo periodo, il lavoro educativo.

Con la pubblicazione della gara Consip si apre ora la fase operativa che porterà all’affidamento del servizio e, successivamente, all’attivazione delle coperture sanitarie.