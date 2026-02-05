giovedì, Febbraio 5, 2026
Colpi di Marco: Un Presente in più.

Di marcovannucci

Una volta venivano appellati con la benevola definizione di “compagni che sbagliano”, facendo loro malgrado harakiri auto attribuendosi la responsabilità morale della violenza. Infurbiti, ma non troppo, oggi definiscono i violenti delle piazze come infiltrati fascisti inviati dal potere; pure il nominarli come “fascisti rossi” è stato abolito sul nascere. Il rosso, signori, deve restare immacolato.   Mah…

Se tanto mi dovesse dare tanto, ovvero ammettendo che i violenti siano appartenenti alle bande armate fasciste, per inciso le bande armate fasciste le vedono solo nella loro testolina arrugginita, ringraziamo per avere eletto la mamma di un camerata al Parlamento europeo; altresì ringraziamo sentitamente per avere dedicato un’aula, del Parlamento italiano, ad un camerata caduto nell’adempiere il proprio dovere.

Ah, al proposito: Camerata Carlo Giuliani, Presente!

Scrivere questo articolo mi è costato moralmente tanto poiché sui morti, tutti senza distinzione, da sempre calo un velo pietoso preferendo glissare sulle loro gesta di quando erano in vita. Soprattutto per i ragazzi di vent’anni.  Però è inaccettabile il continuo rifugiarsi della sinistra   nelle menzogne e, seppure mi sia costato, ristabilire la verità, piaccia o non,  potrebbe essere una forma per uscire dall’imbuto della violenza..

Marco Vannucci

marcovannucci
marcovannucci

