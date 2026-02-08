Trento. Gli eventi della settimana alla Biblioteca comunale

Prosegue anche questa settimana il programma di attività proposte dalle biblioteche del Comune di Trento, con letture ad alta voce, spazi dedicati alle famiglie, corsi e incontri pensati per bambini, ragazzi e adulti.

Martedì 10 febbraio, dalle 16.30 alle 17.30, la biblioteca di Gardolo ospita Un fiume di storie, un pomeriggio di racconti pensato per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Alla stessa ora, alla biblioteca dell’Argentario, si terrà Storie in festa.

Mercoledì 11 febbraio, dalle 16.30 alle 17.30, la biblioteca di Villazzano propone Mercoledì ti racconto una storia, dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Sempre mercoledì, dalle 17 alle 18.30, alla biblioteca di Meano torna il corso base di scacchi, aperto a tutte e a tutti a partire dai 6 anni. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Dalle 17 alle 18, la biblioteca della Clarina propone Storie d’inverno, un incontro di lettura per bambini a cura dei ragazzi e delle ragazze del Servizio Civile.

Giovedì 12 febbraio, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario ospita lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini, che nel Comune di Trento propone momenti di gioco, musica, lettura e condivisione: ogni due venerdì dalle 15 alle 18 nella sala polivalente della biblioteca di Meano, tutti i giovedì dalle 9 alle 12 alla biblioteca dell’Argentario e tutti i venerdì dalle 9 alle 12 alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty.

Sempre giovedì, dalle 16.30 alle 17.30, la biblioteca di Mattarello propone It’s story time!, letture in lingua inglese per bambini con ingresso libero. Alla stessa ora, la biblioteca di Ravina ospita L’ora delle storie.

Venerdì 13 febbraio, dalle 9 alle 12, la biblioteca di Povo propone lo Spazio giochi da tavolo, aperto a tutte le età ogni venerdì dalle 14.30 alle 18.30, con ingresso libero. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, la biblioteca di Ravina ospita l’incontro mensile Un libro ben scelto ti salva da tutto, persino da te stesso. Un appuntamento a cura di Lucia Oss per condividere letture ed esperienze.

Sempre venerdì, dalle 16.30 alle 17.30, la biblioteca di Montevaccino propone Letture in maschera, dedicate a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, seguite da un momento conviviale con crostoli. Dalle 17 alle 18, alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty, si riunisce il gruppo di lettura Divoratori di pagine, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni. L’iniziativa offre ai giovani lettori uno spazio per condividere idee e scoprire nuove storie, guidati dalle bibliotecarie Yuliya e Silvia.

Sabato 14 febbraio, dalle 10 alle 11, è in programma Biblio Tour, una visita guidata alla Biblioteca comunale di Trento in via Roma, dedicata alla scoperta degli spazi, dei servizi e della storia della biblioteca. Il gruppo sarà composto da un massimo di 15 persone ed è richiesta la prenotazione scrivendo a attivitàculturali.bct@gmail.com.

