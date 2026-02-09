Federvolley. Pallavolo protagonista in 7 piazze italiane con il Volley S3

Sport, divertimento, inclusione e un filo diretto con la grande pallavolo internazionale.

Il Volley S3 è pronto a tornare protagonista in sette piazze italiane con il Tour della schiacciata 2026, un percorso che accompagnerà idealmente anche il cammino del Campionato Europeo di pallavolo, in programma proprio in Italia: Napoli, Modena, Torino e Milano, in particolare, sono in programma nelle città in cui si giocheranno gli Europei, ma ci saranno anche Bari, Catania e Roma.

Il progetto della Federazione Italiana Pallavolo, dedicato ai più piccoli e fondato su gioco, socialità e partecipazione, si conferma uno dei pilastri dell’attività promozionale federale. I numeri e i valori del Tour 2025 hanno raccontato di un progetto capace di coinvolgere migliaia di bambini, famiglie, tecnici e società, trasformando ogni tappa in una vera festa dello sport all’aria aperta con l’introduzione del Sitting Volley S3 che ha fornito un valore di inclusione notevole.

Il Volley S3 riparte da questa eredità e rilancia, portando il divertimento nel cuore delle città, con appuntamenti pensati per avvicinare i più giovani alla pallavolo e per trasmettere, attraverso il gioco, i principi educativi che da sempre caratterizzano il progetto: rispetto delle regole, inclusione, condivisione, spirito di squadra.

Il viaggio s’intreccia simbolicamente con l’Europeo visto che i giovanissimi potranno avvicinarsi alla pallavolo nelle città coinvolte dall’evento continentale accompagnati da Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e da Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, supportati ogni volta dagli Smart Coach del territorio.

Il calendario del Volley S3 Tour 2026 prevede sette tappe: Catania, 16 aprile, in Piazza Università, Napoli, 22 aprile, alla Fiera d’Oltremare, Modena, 8 maggio, al Parco Novi Sad, poi Bari, 15 maggio, in Piazza del Ferrarese, Torino, 21 maggio, in Piazza Solferino, Milano, 26 maggio, in Piazza Duca d’Aosta e Roma, in ottobre, con data da definire, nella cornice di Piazza di Siena.

Per la tappa capitolina il Volley S3 sarà S3 CONNECT con il progetto europeo Erasmus+ Sport coordinato da FIPAV finalizzato a promuovere stili di vita sani, inclusione sociale e sviluppo di competenze attraverso lo sport, unendo il modello Volley S3 e la metodologia Educazione Attraverso lo Sport (ETS). In questo progetto sono coinvolte la Federazione turca di pallavolo (TVF) e la Federazione islandese.

(Fonte: Federvolley)