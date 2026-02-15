Il mondo di Ovidio: Le femministe 2.0

Lei aveva 22 anni, lui 49.

Era uno degli uomini più potenti del mondo. In un singolo programma televisivo fu presa in giro 454 volte. Scomparve dalla vita pubblica.

Conseguì un master e anni dopo divenne, e lo è ancora oggi, una delle voci più forti d’America contro la crudeltà online.

Il suo nome? Monica Lewinsky. Pare ieri quando gattonava alla Casa Bianca nell’ex studio ovale, ribattezzato per l’occasione in studio orale, inoltre scoprì il reale patriottismo di Bill Clinton, fervido sostenitore del dollaro pesante al punto dal farsi tatuare l’aquilotto sulle parti intime.

Una vera partigiana, se c’era da dare dava, ma se c’era da prendere prendeva.

Una contemporanea Lucrezia Borgia.

Ma questo è un dettaglio del passato, ora approcciamoci al presente, ad una certa Rula Jebreal. La paladina della morale a senso unico che si è scagliata contro mezzo mondo brandendo i file di Epstein come una clava. Solo che la clava, come il fango, sporca chiunque la maneggi.

Il suo nome spunta ben 24 volte in quegli stessi file, nelle mail del finanziere pedofilo. Si legge di una Rula che “volteggiava sul pavimento ” insieme al suo compagno di allora.

Immagine idilliaca che adesso risulta idiosincratica al tono del Savonarola in gonnella (in salsa wok)

Chi di spada ferisce di spada ferisce.

Touché

Ovidio Predali