lunedì, Febbraio 16, 2026
HomeEconomiaSicurezza nel settore imballaggi in legno: approvate le nuove Linee di indirizzo...
Nella foto: Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca
Economia

Sicurezza nel settore imballaggi in legno: approvate le nuove Linee di indirizzo in Trentino

Di redazione

-

0
0

Rafforzare la prevenzione e offrire alle imprese uno strumento concreto per migliorare la gestione dei rischi professionali. È questo l’obiettivo delle nuove Linee di indirizzo per la salute e sicurezza nelle imprese di fabbricazione di imballaggi in legno, approvate dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento.

Il provvedimento, proposto dal vicepresidente Achille Spinelli, punta a fornire alle aziende del comparto – in particolare quelle attive nella produzione di pallet – un riferimento condiviso per una gestione più efficace e consapevole della sicurezza sul lavoro.

«L’impegno sul fronte della sicurezza non deve rimanere un semplice slogan, ma tradursi ogni giorno in azioni concrete», ha sottolineato Spinelli, evidenziando come le Linee di indirizzo siano state elaborate anche grazie alla collaborazione con ASUIT e siano pensate come strumento operativo facilmente utilizzabile dalle imprese.

Il documento nasce dall’attività di analisi e vigilanza condotta dall’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (UOPSAL) ed è stato validato dal Comitato di coordinamento del Piano provinciale di promozione della salute e della sicurezza 2026-2028. Alla base vi è un esame approfondito del contesto produttivo e dei dati infortunistici del settore, caratterizzato in Trentino dalla presenza diffusa di micro e piccole imprese e da un utilizzo intensivo di macchinari e attrezzature.

Le nuove Linee di indirizzo per la sicurezza nel settore imballaggi in legno, così come riportato dall’ufficio stampa della PAT, hanno una funzione tecnico-operativa e intendono supportare concretamente datori di lavoro, lavoratori e operatori della prevenzione nell’applicazione delle misure previste dalla normativa vigente. Il documento fornisce indicazioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per migliorare la sicurezza in tutte le fasi del processo produttivo, dallo stoccaggio del legname all’utilizzo delle macchine per la lavorazione e l’assemblaggio, fino alla movimentazione e al trattamento finale dei prodotti.

Particolare attenzione è dedicata all’analisi delle principali criticità del comparto e ai fattori di rischio più ricorrenti, con l’obiettivo di favorire una maggiore uniformità degli interventi di prevenzione sul territorio provinciale. L’intento dichiarato è quello di consolidare una cultura della sicurezza che non si limiti al rispetto formale degli obblighi, ma diventi parte integrante dell’organizzazione aziendale.

Articolo precedente
Birra dell’Anno 2026: 13 riconoscimenti per il Trentino-Alto Adige tra oro, bronzi e menzioni
Articolo successivo
Scuole aperte a luglio in Trentino, Maestri e Demagri chiedono chiarezza sul piano estate 2026
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità2028Politica777Cultura716Società689Editoriali442Salute e ambiente375Mondo292Economia278EVENTI250

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Redazione

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da