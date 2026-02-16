Sicurezza nel settore imballaggi in legno: approvate le nuove Linee di indirizzo in Trentino

Rafforzare la prevenzione e offrire alle imprese uno strumento concreto per migliorare la gestione dei rischi professionali. È questo l’obiettivo delle nuove Linee di indirizzo per la salute e sicurezza nelle imprese di fabbricazione di imballaggi in legno, approvate dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento.

Il provvedimento, proposto dal vicepresidente Achille Spinelli, punta a fornire alle aziende del comparto – in particolare quelle attive nella produzione di pallet – un riferimento condiviso per una gestione più efficace e consapevole della sicurezza sul lavoro.

«L’impegno sul fronte della sicurezza non deve rimanere un semplice slogan, ma tradursi ogni giorno in azioni concrete», ha sottolineato Spinelli, evidenziando come le Linee di indirizzo siano state elaborate anche grazie alla collaborazione con ASUIT e siano pensate come strumento operativo facilmente utilizzabile dalle imprese.

Il documento nasce dall’attività di analisi e vigilanza condotta dall’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (UOPSAL) ed è stato validato dal Comitato di coordinamento del Piano provinciale di promozione della salute e della sicurezza 2026-2028. Alla base vi è un esame approfondito del contesto produttivo e dei dati infortunistici del settore, caratterizzato in Trentino dalla presenza diffusa di micro e piccole imprese e da un utilizzo intensivo di macchinari e attrezzature.

Le nuove Linee di indirizzo per la sicurezza nel settore imballaggi in legno, così come riportato dall’ufficio stampa della PAT, hanno una funzione tecnico-operativa e intendono supportare concretamente datori di lavoro, lavoratori e operatori della prevenzione nell’applicazione delle misure previste dalla normativa vigente. Il documento fornisce indicazioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per migliorare la sicurezza in tutte le fasi del processo produttivo, dallo stoccaggio del legname all’utilizzo delle macchine per la lavorazione e l’assemblaggio, fino alla movimentazione e al trattamento finale dei prodotti.

Particolare attenzione è dedicata all’analisi delle principali criticità del comparto e ai fattori di rischio più ricorrenti, con l’obiettivo di favorire una maggiore uniformità degli interventi di prevenzione sul territorio provinciale. L’intento dichiarato è quello di consolidare una cultura della sicurezza che non si limiti al rispetto formale degli obblighi, ma diventi parte integrante dell’organizzazione aziendale.