I benefici degli omega 3 sulla salute visiva

Gli acidi grassi omega 3 sono un tipo di grassi polinsaturi indispensabili per l’organismo; hanno un ruolo chiave nella salute generale, poiché contribuiscono al buon funzionamento del sistema cardiovascolare, aiutano a regolare i processi infiammatori e partecipano al corretto sviluppo e mantenimento del cervello.

Dal punto di vista oculare, la loro importanza è ancora maggiore: secondo gli esperti di Baviera, gruppo oftalmologico presente in tutta Europa, la retina contiene un’elevata concentrazione di DHA, uno dei principali tipi di omega 3, imprescindibile per il corretto funzionamento delle cellule fotoricettive.

Una dieta ricca di omega 3 aiuta a mantenere una visione di qualità e a proteggere gli occhi dal deterioramento associato al passare del tempo e a determinati stili di vita, come l’uso intensivo degli schermi e altri fattori ambientali.

Gli esperti di Baviera, Clinica Oculistica, spiegano come l’omega 3 possa essere d’aiuto per la salute oculare:

-Previene e allevia la sindrome dell’occhio secco: poiché migliora la qualità delle lacrime e riduce l’infiammazione delle ghiandole incaricate di produrle. Questo si traduce in una maggiore lubrificazione oculare e in una diminuzione di sintomi come bruciore, prurito o sensazione di sabbia.

-Contribuisce alla protezione della retina: grazie al suo alto contenuto di DHA, essenziale per la struttura e la funzione delle cellule visive.

-Favorisce una trasmissione più efficiente dei segnali visivi al cervello: il che aiuta a mantenere una visione nitida e contrastata.

-Previene la degenerazione maculare legata all’età (DMAE). Le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie aiutano a proteggere la macula dal danno cellulare, rallentando il deterioramento visivo associato all’invecchiamento.

-Contribuisce a ridurre la fatica visiva: migliorando la stabilità del film lacrimale e la funzione cellulare, aiuta gli occhi a riprendersi meglio dallo sforzo visivo continuato.

Nonostante questo, però, una parte significativa della popolazione non raggiunge le quantità giornaliere raccomandate di consumo di omega 3; di fatto, si stima che più del 60% delle persone non arrivi ai 250 mg giornalieri consigliati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Poiché l’organismo non può sintetizzare questo acido grasso da solo, risulta fondamentale assumerlo regolarmente attraverso l’alimentazione o, in alcuni casi, mediante integratori.

Di seguito riportiamo la lista degli alimenti più ricchi di Omega 3 così come promossa dalla stessa Clinica oculistica Baviera:

1. Salmone

Il salmone è uno degli alimenti più ricchi di acidi grassi omega 3, specialmente DHA ed EPA, forme biologicamente più attive che l’organismo utilizza direttamente. Questi acidi grassi sono componenti strutturali delle membrane cellulari, incluse quelle delle cellule della retina, per cui il loro consumo risulta chiave per la funzione visiva. Oltre all’omega 3, il salmone apporta proteine di alto valore biologico, vitamina D, vitamine del complesso B e minerali come il selenio. Questi nutrienti contribuiscono al buon funzionamento del sistema nervoso e al mantenimento generale dei tessuti. Per quanto riguarda la salute oculare, il DHA presente nel salmone aiuta a preservare la struttura della retina e può ridurre il rischio di degenerazione maculare legata all’età. Contribuisce anche a diminuire l’infiammazione oculare e a migliorare la lubrificazione dell’occhio.

2. Sardine

Le sardine sono un pesce azzurro piccolo ma molto concentrato di omega 3, ricche anche di calcio, vitamina D, fosforo e proteine, nutrienti essenziali per la salute ossea e muscolare. Inoltre, contengono antiossidanti naturali che aiutano a combattere il danno cellulare. Le sardine contribuiscono a ridurre i processi infiammatori che colpiscono gli occhi e favoriscono una corretta funzione della retina. Il loro consumo può aiutare a prevenire l’occhio secco e a migliorare il comfort visivo, specialmente nelle persone che passano molte ore davanti agli schermi.

3. Avocado

L’avocado contiene grassi sani, incluso lomega 3 in piccole quantità, che favoriscono l’assorbimento delle vitamine liposolubili. Il suo consumo apporta luteina, vitamina E e potassio, nutrienti chiave per la protezione cellulare e la salute visiva. Riguardo agli occhi, l’avocado aiuta a proteggere la macula e a ridurre il danno causato dalla luce blu, contribuendo a una migliore salute oculare e alla prevenzione delle malattie degenerative.

4. Semi di chia

I semi di chia sono una fonte vegetale di acidi grassi omega 3, principalmente in forma di acido alfa-linolenico (ALA), il che li rende un’opzione adatta anche per chi non consuma pesce. Apportano anche fibre, proteine vegetali, calcio e antiossidanti, nutrienti che favoriscono il funzionamento del sistema digestivo e aiutano a controllare i processi infiammatori dell’organismo. Il loro consumo aiuta a mantenere una corretta idratazione oculare e a diminuire l’infiammazione, un beneficio in caso di secchezza oculare o fatica visiva.

5. Tonno

Il tonno è una fonte importante di omega 3, specialmente quando consumato fresco o in scatola al naturale. Apporta anche proteine di alta qualità, selenio e antiossidanti che aiutano a neutralizzare i radicali liberi. Questi nutrienti rafforzano il sistema immunitario e proteggono le cellule dall’invecchiamento precoce. Il consumo di tonno può aiutare a proteggere la retina dallo stress ossidativo causato dall’esposizione prolungata agli schermi, alla luce artificiale o alle radiazioni solari, contribuendo a una migliore salute visiva a lungo termine.

6. Semi di lino

I semi di lino sono ricchi di omega 3, fibra, lignani e antiossidanti che favoriscono la salute intestinale e proteggono le cellule dal danno ossidativo. I semi di lino possono aiutare a migliorare la qualità delle lacrime ed alleviare i sintomi dell’occhio secco; il suo effetto antinfiammatorio contribuisce al benessere della superficie oculare.

7. Noci

Le noci sono uno dei tipi di frutta secca con il maggiore contenuto di omega 3; il loro consumo regolare apporta grassi sani, di cui beneficiano molteplici sistemi dell’organismo. Contengono inoltre vitamina E, zinco e antiossidanti, nutrienti che proteggono le cellule dal danno causato dall’invecchiamento e dallo stress ossidativo. Per quanto riguarda la salute oculare, le noci aiutano a proteggere le cellule della retina e possono contribuire a ritardare il deterioramento visivo legato all’età, mantenendo una visione più sana.

8. Olio extravergine d’oliva

Sebbene il suo contenuto di omega 3 sia moderato, l’olio extravergine doliva apporta grassi sani che favoriscono l’assorbimento di altri nutrienti essenziali per la visione. È ricco di polifenoli e vitamina E, con un potente effetto antiossidante e antinfiammatorio sull’organismo. Aiuta a ridurre l’infiammazione generale e può contribuire a prevenire malattie oculari legate all’invecchiamento.

9. Sgombro

Lo sgombro si distingue per il suo alto contenuto di omega 3, che lo rende un pesce estremamente benefico per la salute cardiovascolare e oculare. Questi acidi grassi aiutano a regolare i processi infiammatori dell’organismo. Lo sgombro favorisce un’adeguata circolazione sanguigna verso gli occhi, migliorando l’ossigenazione dei tessuti oculari. Questo contribuisce a mantenere una visione più sana e a prevenire il deterioramento visivo progressivo. Inoltre, lo sgombro apporta vitamine A, D e B12, nonché minerali come iodio e ferro. La vitamina A è particolarmente rilevante per la visione, poiché partecipa alla formazione dei pigmenti visivi.

10. Spinaci

Gli spinaci contengono piccole quantità di omega 3 e sono un alimento molto completo dal punto di vista nutrizionale. Sono ricchi di luteina, zeaxantina, vitamina C e betacarotene, antiossidanti essenziali per la protezione dei tessuti oculari. Aiutano inoltre a proteggere la retina, a migliorare la funzione visiva e a ridurre il rischio di degenerazione maculare, specialmente se consumati regolarmente.

A conclusione è arrivato l’intervento del Dott. Sergio Ares, Medico Chirurgo Oculista e Country Manager di Baviera Italia: “Gli acidi grassi omega 3 sono fondamentali per la salute visiva, poiché il loro consumo aiuta a ridurre l’infiammazione oculare, migliora la qualità delle lacrime e può alleviare sintomi come l’occhio secco e la fatica visiva. Inoltre, gli omega 3 proteggono dallo stress ossidativo e possono abbassare il rischio di sviluppare malattie oculari legate all’età, come la degenerazione maculare. Da Baviera raccomandiamo il consumo di questi alimenti poiché, oltre all’omega 3, apportano antiossidanti, vitamine e minerali che lavorano in sinergia per proteggere la retina e mantenere gli occhi sani. Introdurli regolarmente nella propria dieta aiuta a prevenire problemi visivi e rafforza la salute oculare dall’interno“