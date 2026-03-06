MUSE. Sabato 7 marzo lo sport diventa protagonista con due eventi

Uno spettacolo di freestyle basket e, poco dopo, un confronto dedicato al rapporto tra sport e identità personale.

Sabato 7 marzo 2026 al MUSE – Museo delle scienze di Trento si comincia con “MUSE Party. Sport e scienza in gioco”, un pomeriggio per famiglie all’insegna dello sport, tra sfide di agilità e precisione e attività creative come la realizzazione di una piccola curling stone con il taglio laser. Il tutto culminerà con uno spettacolo di schiacciate e freestyle basket nella lobby del museo.

Alle 17.30 spazio alla riflessione per il pubblico degli appassionati di sport con il talk “Lo sport e l’immagine di sé”, inserito nel ciclo delle ConversAzioni.

Protagonisti dell’incontro saranno la docente del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento, Ornella Corazza e Roberto Farnè, professore ordinario in Didattica generale e docente in Pedagogia del gioco e dello sport all’Università di Bologna, che dialogheranno con Thomas Zandonai, ex ciclista e ricercatore, insieme alla giornalista Marica Terraneo.

MUSE Party. Sport e scienza in gioco

Il pomeriggio propone attività a orario continuo dalle 14 alle 19 ed eventi a orario fisso. Tra le attività continuative “Scienze ai blocchi di partenza in Agorà”, in cui si potrà scoprire la scienza dietro discipline come curling, windsurf e salto con gli sci. “Colpisci e pensa” è invece una sfida tra scacchi e cornhole per capire quale forza ti appartiene di più: la mira o la concentrazione.

Il party continua all’interno della mostra “Oltre il traguardo. La scienza che muove lo sport” e con “Bestia che atleta”, una straordinaria caccia al tesoro alla ricerca dei “record sportivi” del mondo animale.

Al terzo piano, nella Discovery Room, spazio a “Lascia la tua impronta”, dove balzi e corse da atleta permettono di scoprire l’andatura dei diversi animali.

Per i veri amanti del basket, dalle 14.30 alle 15.30 si potranno imparare i trucchi per il tiro perfetto con gli istruttori della Dolomiti Energia Basketball Academy e Shaki, mascotte dell’Aquila Basket. Lo spettacolo continuerà poi alle 16 nella lobby del MUSE, dove canestri, trampolini elastici e musica daranno vita allo show di freestyle basket firmato da Dunk Italy.

Spazio anche alle altre discipline con “Yoghiamo insieme” (alle 14, 15.15 e 17.15), alla scoperta dello yoga per bambine e bambini. Negli stessi orari si terrà anche “In movimento”, con sfide di coordinazione e movimento da vivere insieme. “Noi siamo musica: note in movimento” (alle 15, 16, 17, 18) accompagnerà infine bambine e bambini a sperimentare il corpo come strumento di espressione e scoperta, attraverso ritmi, movimenti e semplici giochi di esplorazione corporea.

ConversAzioni. Lo sport e l’immagine di sé

Lo sport non è solo prestazione e risultato, ma anche costruzione dell’identità, percezione del corpo e relazione con gli altri. Su questi temi si concentra l’appuntamento “Lo sport e l’immagine di sé”, inserito nel ciclo delle ConversAzioni al MUSE. A offrire una chiave di lettura psicologica sarà Ornella Corazza, del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento, autrice del libro “Identità corporea, sport e ambienti digitali: opportunità e rischi emergenti”.

Accanto a lei, Roberto Farnè, già professore ordinario in Didattica generale e docente in Pedagogia del gioco e dello sport all’Università di Bologna, proporrà una riflessione partendo dal suo libro “Il gioco motorio e sportivo: opportunità educativa e contesto di crescita”.

A portare la testimonianza diretta dell’esperienza sportiva sarà Thomas Zandonai, ex ciclista e ricercatore, che offrirà uno sguardo dall’interno sul rapporto tra carriera agonistica, immagine di sé e percorso personale.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Marica Terraneo e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Trento.

Le prossime ConversAzioni

Il 28 marzo 2026 alle 17.30 il focus dell’incontro di ConversAzioni sarà su “Sport e parità di genere”. Un appuntamento dedicato alle trasformazioni culturali e sociali che stanno attraversando il mondo sportivo, tra conquiste, ostacoli ancora presenti e nuove prospettive. Con Luca Grion, professore associato di filosofia morale presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) dell’Università degli Studi di Udine; Alessia Tuselli, sociologa del Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università degli Studi di Trento; Martina Caironi, velocista paralimpica e Franco Bragagna, telecronista sportivo.

L’11 aprile 2026 alle 17.30 si parlerà invece di “Sport e marketing” con Giuliano Trenti, fondatore e presidente di NeurExplore; Giovanni Palazzi, presidente di StageUp; Andrea Nardelli, amministratore delegato di Aquila Basket e il giornalista Carlo Martinelli.

Infine, il 18 aprile 2026 alle 17.30, l’incontro “Partecipare o vincere, percorso o meta?” chiuderà il ciclo con una riflessione sul senso profondo della competizione. Insieme a Sandro Campagna, commissario tecnico della nazionale italiana maschile di pallanuoto (il Settebello), plurimedagliato olimpico; Giuseppe Vercelli, psicologo e psicoterapeuta, docente di Psicologia dello sport e della Prestazione Umana presso l’Università degli Studi di Torino e responsabile per l’Area Psicologica della Juventus e della Scuola per l’Alta Formazione Olimpica del CONI; Giuliana Chiara Filippi, velocista paralimpica e il telecronista sportivo Stefano Bizzotto.

