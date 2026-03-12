giovedì, Marzo 12, 2026
MUSE: Archimede. Geometria di un genio 

Un genio della matematica raccontato a fumetti.

In occasione del Pi Greco Day, la ricorrenza internazionale dedicata alla costante matematica π, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento e l’Università di Trento – Dipartimento di Matematica uniscono le forze per celebrare la figura di Archimede, il matematico siracusano che per primo ne calcolò un’approssimazione.

L’iniziativa prevede la presentazione del romanzo a fumetti “Archimede. Geometria di un genio”, un’opera che ripercorre la vita e il pensiero del grande scienziato attraverso un linguaggio capace di coniugare rigore matematico e narrazione visiva.

L’appuntamento è per lunedì 16 marzo alle 17 al MUSE. 

Anno 212 a.C. 

Durante la conquista romana di Siracusa, i soldati del console Marcello uccidono Archimede: matematico, ingegnere e genio del mondo antico. Con lui non muoiono però le sue idee – le sfere, i cilindri, le intuizioni geometriche che hanno segnato la storia del pensiero scientifico. La graphic novel “Archimede. Geometria di un genio” (Becco Giallo Editore, 2025) racconta la vita del rivoluzionario scienziato e ne traduce il pensiero matematico in raffinate composizioni grafiche, dove realtà, sogno, mitologia e geometria si intrecciano. 

Alla presentazione al MUSE saranno presenti gli autori Roberto Monti, professore del Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” dell’Università di Padova, e Marco Tabilio, autore e disegnatore. Interverrà Marco Andreatta, presidente dell’Unione Matematica Italiana e docente dell’Università di Trento. Modera Lucia Villanova, mediatrice scientifica del MUSE. 

L’evento è co-organizzato con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento e rappresenta un’occasione di dialogo tra divulgazione scientifica, ricerca accademica e linguaggio artistico, confermando l’impegno congiunto delle istituzioni promotrici nella valorizzazione della cultura matematica. 

Le docenti e i docenti interessati potranno lasciare i propri dati al termine dell’incontro per ricevere l’attestato di partecipazione, valido come corso di formazione e aggiornamento. 

(Fonte e per maggiori informazioni: MUSE)

