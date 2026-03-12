Passo del Tonale: 130 interventi in pista e 28 contravvenzioni

Al Passo del Tonale i carabinieri impegnati nel servizio di vigilanza e soccorso sulle piste hanno tracciato un bilancio dell’attività svolta nel comprensorio tra assistenza agli sciatori, controlli sul rispetto delle regole e verifiche amministrative. Il dato principale riguarda i 130 interventi di soccorso effettuati in pista, a cui si aggiungono 28 contravvenzioni per violazioni della normativa sulla sicurezza negli sport invernali, alcune segnalazioni amministrative e il caso di un elicottero turistico sanzionato per un volo non autorizzato.

Sul fronte del soccorso, i militari hanno effettuato complessivamente 130 interventi in pista, compresi diversi scontri tra sciatori. Un’attività che conferma il ruolo del presidio sulle aree sciabili del comprensorio.

Per quanto riguarda i controlli, sono state contestate 28 contravvenzioni per violazione del decreto legislativo n. 40 del 2021, che disciplina la sicurezza nelle pratiche sportive invernali. Tra le infrazioni più frequenti figurano il mancato rispetto delle norme di prudenza e velocità, la risalita o il transito non autorizzato e gli accertamenti alcolemici, con 4 casi rilevati.

Sono state inoltre elevate sanzioni per l’assenza dell’assicurazione obbligatoria e per il mancato utilizzo del casco.

L’attività di verifica si è estesa anche alla regolarità dell’insegnamento dello sci. In particolare, sono state contestate 8 sanzioni per omessa comunicazione provinciale da parte di maestri di sci stranieri.

Sul piano amministrativo generale, i carabinieri hanno inoltre segnalato 4 soggetti per possesso di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, e sanzionato 3 persone per ubriachezza manifesta.

L’intervento più rilevante degli ultimi giorni ha riguardato un’operazione congiunta tra l’Arma locale e la Stazione forestale provinciale di Ossana. Al termine degli accertamenti è stato sanzionato il pilota di un elicottero SA 315B Lama.

Il velivolo è stato intercettato mentre effettuava un volo turistico non autorizzato, concluso con un atterraggio abusivo in una zona forestale nei pressi dell’ex Scuola del Turismo del Passo del Tonale. Al pilota è stata notificata una sanzione di 2.000 euro per violazione delle leggi provinciali sulla mobilità.

La condotta è stata segnalata anche al dirigente del Servizio Mobilità della Provincia di Trento e all’ENAC, Direzione Territoriale Nord-Est, per i provvedimenti di competenza.