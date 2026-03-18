MUSE. UranIA: la nuova assistente virtuale del museo

Dopo un periodo di test e sviluppo, al MUSE – Museo delle Scienze di Trento dal 17 marzo è finalmente disponibile UranIA, l’assistente virtuale su WhatsApp che rivoluziona l’esperienza di visita.

Innovazione tecnologica e rigore scientifico danno vita a un servizio di intelligenza artificiale conversazionale, inedito finora nel museo, progettato per accompagnare in modo diverso il pubblico alla scoperta delle gallerie, complementare alle visite guidate.

Se secoli fa Urania era il nome una delle nove figlie di Zeus, musa dell’astronomia e della geometria, oggi è quello di un assistente virtuale di intelligenza artificiale linguistica progettato per ridefinire il formato della visitor experience del museo. Questo progetto si distingue nel panorama museale internazionale per l’adozione di un’architettura “App-less” (letteralmente “senza app”) che descrive un approccio tecnologico in cui l’utente può usufruire di servizi, funzioni o contenuti senza dover scaricare, installare o aggiornare un’applicazione specifica dallo store (come Google Play o App Store).

È una filosofia che punta a eliminare le “frizioni”: meno passaggi tra l’utente e il servizio dato dall’impiego di una base di dati certificata e validata dal personale scientifico del museo. La Knowledge Base è strutturata attorno a dieci aree tematiche rappresentative del museo: Rettili del Mesozoico; Serra Tropicale; Big Void; Paleolitico Medio e popolazioni neanderthal; Sostenibilità; Genesi delle Dolomiti; Miniere; Rischi Ambientali; Biodiversità Alpina; Ghiacciai.

Il MUSE compie così un ulteriore passo nel futuro della divulgazione scientifica presentando un innovativo assistente conversazionale basato su Intelligenza Artificiale (IA) linguistica. Una guida intuitiva che “abita” nello smartphone di visitatrici e visitatori e accessibile con WhatsApp, pronta a rispondere a curiosità e approfondimenti in tempo reale.

L’innovazione al servizio della conoscenza

Il progetto UranIA nasce dall’esigenza di rendere la visita museale un’esperienza ancora più personalizzata, accessibile e interattiva. A differenza dei chatbot generalisti, UranIA si distingue per la sua affidabilità: il sistema si basa esclusivamente su una Knowledge Base certificata che garantisce la massima coerenza scientifica dei contenuti, evitando il rischio di “allucinazioni” o informazioni errate o stereotipate prelevate indiscriminatamente dal web. La vera rivoluzione di UranIA risiede nella sua semplicità d’uso. Per interagire con l’assistente, chi visita non dovrà scaricare nuove applicazioni o registrarsi su siti esterni. Utilizzando l’interfaccia familiare di WhatsApp, UranIA riduce a zero le barriere tecnologiche, offrendo un supporto continuo per tutta la durata della visita, stimata in circa tre ore.

Assistente, non sostituta/o

UranIA non sostituisce il fattore umano, ma lo potenzia. Il suo compito è affiancare in modo complementare l’attività del personale scientifico e educativo. In un’ottica di massima trasparenza, qualora l’IA non disponesse di informazioni verificate su un determinato tema, sarà la stessa UranIA a suggerire all’utente di rivolgersi al personale di sala, garantendo così un percorso di apprendimento sempre protetto e accurato. UranIA è in grado di interagire in tre lingue – italiano, tedesco e inglese – sia in modalità scritta sia vocale. L’opzione privilegiata è quella dei messaggi vocali, pensata per evitare che i pubblici siano costantemente concentrati sullo schermo dello smartphone, favorendo invece un’esperienza immersiva e continua all’interno degli spazi museali.

Nel caso di gruppi o famiglie, UranIA viene attivata su un unico dispositivo, favorendo un’interazione collettiva e condivisa, evitando la frammentazione dell’esperienza. Il target principale è il pubblico 14+, con la possibilità di utilizzo da parte dei minori attraverso la mediazione dei genitori.

Caratteristiche principali di UranIA:

Accesso Immediato: Nessun download, funziona direttamente su WhatsApp.

Rigore Scientifico: Contenuti validati dal personale MUSE e fonti open source certificate.

Esperienza Continua: Accompagna chi visita il museo dall’ingresso all’uscita.

Personalizzazione: Risponde alle domande specifiche e alle curiosità di ogni singola/o utente.

(Fonte: MUSE)