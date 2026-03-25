“Il codice antinfiammatorio” di Serena Missori e Alessandro Gelli

IL LIBRO
|Paola entra nello studio trascinando i piedi, lo sguardo spento. Un tempo si definiva «robusta ma forte», oggi si sente solo gonfia, pesante, perennemente stanca. I vestiti stringono, le gambe sono dure e dolenti, il sonno non la ricarica più e ogni tentativo di dieta finisce in frustrazione e sensi di colpa. La sua non è solo la storia di una donna che ingrassa o si sente «pigra»: è il volto concreto dell’infiammazione cronica, quella brace silenziosa che, giorno dopo giorno, mina la salute dall’interno.
Dietro uno stile di vita fatto di stress, carboidrati e cibi ultraprocessati, sedentarietà e altri fattori ambientali nocivi si nasconde spesso questa «fatica infiammatoria» che può condurre a patologie anche gravi. Con strumenti pratici, come il Radar dell’Infiammazione e l’Istogramma del Benessere, e grazie al Metodo Missori-Gelli®, Serena Missori e Alessandro Gelli hanno creato un protocollo rivoluzionario che unisce biotipizzazione clinica, alimentazione antinfiammatoria, movimento consapevole e gestione personalizzata dello stress.
Attraverso casi reali e spiegazioni accessibili, questo libro ti insegna a leggere i segnali del corpo e a intraprendere un percorso di Longevità Performante®: non solo per vivere più a lungo, ma per restare lucido, forte ed energico in un corpo che ti sostiene davvero.
GLI AUTORI
|Serena Missori è laureata in Medicina e Chirurgia, con una specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio, diabetologia, nutrizione funzionale biotipizzata. Da anni condivide sui social media e sul web informazioni di benessere fisico. Insieme al marito, il dott. Alessandro Gelli, ha creato il Metodo Missori-Gelli funzionale biotipizzato per spegnere l’infiammazione cronica e le sue conseguenze sulla salute. Divulgatrice scientifica e autrice di numerosi libri, collabora attvamente con testate giornalistiche e agenzie di stampa.
Alessandro Gelli è direttore del Dipartimento Interuniversitario di Scienze della salute e del benessere, nutrizione e nutraceutica del Consorzio Universitario Humanitas e direttore dell’omonimo master. Laureato in Farmacia presso ‘La Sapienza’ di Roma, è co-ideatore del Metodo Missori-Gelli® biotipizzato. Nei suoi studi si occupa dell’influenza degli alimenti, dello stress endogeno ed esogeno sul sistema endocrino, immunitario e psicofisiologico. Esperto e divulgatore di Psico-Neuro-Immuno-Fisio-Endocrinologia da oltre trent’anni, tiene corsi formativi e seminari medico-scientifici. Insieme alla dott.ssa Serena Missori è autore di numerosi libri.
(Fonte: Vallardi Editore)