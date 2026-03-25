“Il codice antinfiammatorio” di Serena Missori e Alessandro Gelli

Serena Missori è laureata in Medicina e Chirurgia, con una specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio, diabetologia, nutrizione funzionale biotipizzata. Da anni condivide sui social media e sul web informazioni di benessere fisico. Insieme al marito, il dott. Alessandro Gelli, ha creato il Metodo Missori-Gelli funzionale biotipizzato per spegnere l’infiammazione cronica e le sue conseguenze sulla salute. Divulgatrice scientifica e autrice di numerosi libri, collabora attvamente con testate giornalistiche e agenzie di stampa.



Alessandro Gelli è direttore del Dipartimento Interuniversitario di Scienze della salute e del benessere, nutrizione e nutraceutica del Consorzio Universitario Humanitas e direttore dell’omonimo master. Laureato in Farmacia presso ‘La Sapienza’ di Roma, è co-ideatore del Metodo Missori-Gelli® biotipizzato. Nei suoi studi si occupa dell’influenza degli alimenti, dello stress endogeno ed esogeno sul sistema endocrino, immunitario e psicofisiologico. Esperto e divulgatore di Psico-Neuro-Immuno-Fisio-Endocrinologia da oltre trent’anni, tiene corsi formativi e seminari medico-scientifici. Insieme alla dott.ssa Serena Missori è autore di numerosi libri.