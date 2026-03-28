INDIPENDENZA verso Futuro Nazionale: dal Trentino l’ok alla confluenza con Vannacci

Si va verso un nuovo riassetto nell’area della destra sovranista. Il Movimento INDIPENDENZA, guidato da Gianni Alemanno, ha avviato formalmente il percorso politico che dovrebbe portarlo a confluire in Futuro Nazionale, il partito promosso da Roberto Vannacci e costituito nelle scorse settimane. L’annuncio pubblico dell’operazione è atteso martedì 31 marzo a Roma, nel corso di una conferenza stampa già preannunciata da più fonti.

A confermare il via libera anche sul piano territoriale è il coordinamento regionale trentino altoatesino del movimento. In una nota diffusa da Raimondo Frau, coordinatore regionale di INDIPENDENZA, la scelta viene definita condivisa insieme ai dirigenti locali Yuri Degasperi e Carlo Melodia, nella convinzione che il profilo del cosiddetto “sovranismo sociale” sostenuto dal movimento di Alemanno possa trovare una naturale integrazione con l’impianto politico e valoriale di Futuro Nazionale.

Il punto politico dell’operazione è chiaro: provare a riunificare segmenti oggi dispersi di un’area che si riconosce in alcune parole d’ordine comuni, dal sovranismo alla critica dell’atlantismo, fino alla difesa delle radici culturali nazionali. Sono questi, secondo gli esponenti territoriali di INDIPENDENZA, gli elementi di convergenza che rendono possibile il passaggio nel nuovo soggetto politico guidato da Vannacci. Anche per questo la confluenza viene presentata non come una semplice adesione organizzativa, ma come uno sviluppo coerente di una prossimità ideologica già esistente.

Nel comunicato diffuso dal coordinamento regionale si insiste anche su un altro obiettivo: intercettare quella parte di elettorato che da tempo si è allontanata dal voto e che, secondo i promotori dell’operazione, non si sentirebbe più rappresentata dai partiti tradizionali. È una lettura politica apertamente rivendicata dagli interessati, che punta a dare alla nuova aggregazione un profilo non solo identitario ma anche elettorale. Resta però da capire quanto questa ambizione riuscirà davvero a tradursi in radicamento e consenso.

La confluenza di INDIPENDENZA arriva in una fase di crescita organizzativa di Futuro Nazionale. A febbraio Vannacci ha annunciato la nascita formale del partito con registrazione dello statuto, mentre a marzo ha rivendicato l’avvio del tesseramento e la preparazione dell’assemblea costituente prevista a giugno. In questo quadro, l’ingresso del movimento di Alemanno rappresenta un tassello ulteriore nel tentativo di consolidare un polo politico riconoscibile alla destra del centrodestra tradizionale.

Per il Trentino Alto Adige, la presa di posizione di Frau certifica dunque una scelta già maturata: accompagnare il percorso nazionale di INDIPENDENZA dentro la nuova formazione di Vannacci. La conferenza stampa del 31 marzo servirà ora a chiarire forme, tempi e struttura della confluenza, ma il segnale politico appare già definito.