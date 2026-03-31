Sigonella, il no tardivo del governo: fermezza o debolezza mascherata?

Dopo che alcuni aerei statunitensi diretti verso il Medio Oriente avevano comunicato i loro piani quando erano già in volo, senza la preventiva autorizzazione italiana, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha negato l’utilizzo della base di Sigonella. Palazzo Chigi ha poi ribadito che sulle basi militari ogni richiesta viene valutata “caso per caso”.

La vicenda di Sigonella non racconta tanto la forza del governo, quanto la sua difficoltà. Il no opposto da Crosetto all’utilizzo della base siciliana da parte degli Stati Uniti per operazioni legate alla guerra in Iran è stato presentato come un atto di fermezza. In realtà, per come è emerso, assomiglia molto di più a una decisione presa quando non era più possibile fare finta di nulla. Se il governo avesse davvero avuto una linea limpida, l’avrebbe detta prima, non dopo. Avrebbe chiarito subito che l’Italia non intende essere trascinata, neppure indirettamente, in un allargamento del conflitto. Invece tutto dà l’impressione di un esecutivo che rincorre gli eventi, che si irrigidisce solo quando il caso esplode e che poi prova a rivendere quella rigidità come prova di sovranità. Più che una scelta strategica, un riflesso difensivo. Più che una postura, un affanno.

Ed è qui che affiora il fantasma di Craxi. Il nome di Sigonella, in Italia, non è mai neutro: richiama inevitabilmente la crisi del 1985, ancora oggi impressa nell’immaginario come gesto di orgoglio nazionale contro Washington. Proprio per questo il sospetto è inevitabile: il governo vuole forse far vedere di avere una linea, e magari lasciare intravedere una sua piccola “ora di Sigonella”. Ma il paragone, se davvero qualcuno intende evocarlo, è impietoso. Craxi, e anche Andreotti, si assunsero fino in fondo il costo politico dello scontro; qui, al contrario, si vede soprattutto il tentativo di trasformare un no tardivo in un racconto muscolare. Non una dottrina di politica estera, ma un’operazione comunicativa. Questa è una lettura politica, non un fatto accertato, ma è difficile sottrarsi a questa impressione.

Anche perché, nelle stesse ore, l’Italia si è associata a una dichiarazione dei ministri degli Esteri europei che richiama il diritto internazionale, la responsabilità degli Stati e la centralità di un ordine fondato sulle regole. È un linguaggio serio, che pretende coerenza, non improvvisazione.

Se davvero Palazzo Chigi vuole far credere di avere una linea, la mostri in Parlamento, davanti agli alleati e nel tempo. Altrimenti Sigonella resterà soltanto questo: non un gesto di forza, ma una debolezza travestita da orgoglio nazionale.