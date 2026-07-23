Carta d’identità cartacea: cosa cambia dal 3 agosto 2026

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata per viaggiare all’estero, anche quando sul documento è indicata una data di scadenza successiva.

Chi deve partire dovrà quindi essere in possesso della Carta d’identità elettronica oppure di un passaporto valido. La novità deriva dall’introduzione di standard europei di sicurezza più elevati per i documenti di riconoscimento.

La carta cartacea, ricorda l’ufficio stampa del Comune di Trento, non diventerà però immediatamente inutilizzabile per ogni attività svolta in Italia. Un decreto legge approvato dal Governo ha introdotto una proroga limitata per evitare che chi non riesce a ottenere in tempo la Cie venga escluso da prestazioni e servizi essenziali.

Fino al 31 gennaio 2027, la carta cartacea non ancora scaduta potrà continuare a essere utilizzata sul territorio nazionale per esercitare diritti fondamentali, ricevere prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative e rapportarsi con la Pubblica amministrazione e con i gestori dei servizi pubblici.

Potrà essere utilizzata anche per ricevere posta e atti giudiziari e per ritirare o depositare denaro in banca, alle Poste o presso altri intermediari finanziari.

Restano inoltre previste specifiche disposizioni per i contratti pubblici e privati stipulati entro il 3 agosto nei quali il documento cartaceo sia stato utilizzato per identificare le parti.

La proroga non vale invece per l’espatrio. Anche per spostarsi negli Stati dell’Unione europea sarà quindi necessaria la Cie valida per l’espatrio oppure il passaporto.

Il Comune di Trento invita i cittadini ancora in possesso del vecchio documento a prenotare per tempo l’appuntamento, evitando di concentrare le richieste negli ultimi giorni. La prenotazione può essere effettuata attraverso il sito del Comune o telefonando ai numeri dell’Anagrafe.

Anche i cittadini iscritti all’Aire possono richiedere la Cie presso un Comune italiano, previo nulla osta del Comune di iscrizione.