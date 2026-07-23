Galleria Dom, lavori per 16 mesi: viabilità e chiusure

I lavori di stabilizzazione della Galleria Dom, lungo la strada statale 240 tra la Valle di Ledro e l’Alto Garda, dovrebbero iniziare tra settembre e ottobre 2026 e durare complessivamente un anno e quattro mesi.
L’intervento, illustrato nel corso di un incontro pubblico a Locca di Concei, ha un valore complessivo di 4,10 milioni di euro, dei quali oltre 2,79 milioni destinati ai lavori.
La galleria, lunga circa 1.120 metri, rappresenta insieme alla Galleria Agnese il principale collegamento tra la Valle di Ledro e l’area dell’Alto Garda.
Il progetto prevede la stabilizzazione delle pareti laterali, tecnicamente definite piedritti, e di una parte della calotta. Particolare attenzione sarà dedicata al tratto nel quale manca l’arco rovescio alla base della struttura.
Le lavorazioni saranno suddivise in tre fasi: consolidamento della calotta mediante iniezioni cementizie, posa di una rete in acciaio inossidabile per mettere in sicurezza il rivestimento e installazione di circa 600 tiranti.
I tiranti avranno un diametro di 90 millimetri e una lunghezza di 18 metri ciascuno, per uno sviluppo complessivo superiore ai dieci chilometri.
Per i primi cinque mesi la galleria sarà chiusa esclusivamente durante le notti dei giorni feriali, indicativamente dalle 22 alle 6. Il passaggio dei mezzi di soccorso resterà sempre garantito.
Nella fase successiva, della durata prevista di circa undici mesi, il traffico procederà a senso unico alternato, regolato da semafori intelligenti nel solo tratto interessato dal cantiere.
Il cronoprogramma prevede la sospensione delle lavorazioni durante le festività natalizie e pasquali e nel periodo estivo, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sulla mobilità nei momenti di maggiore afflusso turistico.
Il cantiere dà continuità agli interventi avviati dopo il dissesto causato dalle forti piogge del novembre 2023. Per tutta la durata dei lavori saranno mantenuti attivi il monitoraggio della struttura e la segnaletica di sicurezza.