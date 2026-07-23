Caso Roggero, Forza Italia Trentino raccoglie firme

Forza Italia Trentino avvia una raccolta firme a sostegno della richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato definitivamente a 14 anni e nove mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo.

L’iniziativa è stata annunciata dal commissario provinciale del partito Diego Rossato. Le firme saranno raccolte attraverso banchetti e iniziative territoriali e verranno poi trasmesse a sostegno della richiesta rivolta al Presidente della Repubblica.

I fatti risalgono al 28 aprile 2021, quando tre uomini rapinarono la gioielleria di Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dopo essere usciti dal negozio, due dei rapinatori furono raggiunti dai colpi esplosi dal gioielliere e morirono. Un terzo uomo rimase ferito.

La Corte di Cassazione ha confermato nel luglio 2026 la condanna a 14 anni e nove mesi, rendendo definitiva la decisione pronunciata in appello. Nel processo è stata esclusa la configurabilità della legittima difesa.

Rossato precisa che la raccolta firme non intende riaprire il processo, contestare la sentenza o mettere in discussione l’autonomia della magistratura. Forza Italia chiede invece che venga valutata «la particolare dimensione umana» di una vicenda maturata dopo precedenti rapine subite dal gioielliere.

Secondo il commissario provinciale, comprendere il contesto nel quale sono avvenuti i fatti non significa negarne la gravità o cancellare le responsabilità accertate. La richiesta viene presentata come un appello alla clemenza e alla considerazione delle condizioni personali del condannato.

La grazia è un potere attribuito dall’articolo 87 della Costituzione al Presidente della Repubblica. Può estinguere in tutto o in parte la pena stabilita con una sentenza irrevocabile oppure trasformarla in un’altra pena prevista dalla legge.

Non equivale a un’assoluzione, non cancella la condanna e non costituisce un nuovo grado di giudizio. La domanda viene sottoposta a un’istruttoria e la decisione finale spetta esclusivamente al Capo dello Stato.