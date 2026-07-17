Caso Roggero. Salvini: “Dobbiamo ragionare su come estendere il concetto di legittima difesa, 14 anni e 9 mesi neppure a un pedofilo”

“Non è tanto privata la vicenda di Roggero. Penso anche a tante vicende del passato, tutti lavoratori o lavoratrici normali. Gente che si alza alle cinque di mattina, che va in ufficio, in negozio, in azienda e subisce un’aggressione, una minaccia a mano armata, spesso in compagnia di parenti, e reagisce, in maniera misurata, in maniera eccessiva, all’interno del negozio, all’interno dell’abitazione. Spero il buon Dio di non trovarmi mai in una situazione tale. Tutte persone accomunate dal fatto di non avere precedenti penali, di aver lavorato per una vita e di aver ricevuto un’aggressione quasi sempre a mano armata alla presenza di familiari. Abbiamo costruito e fatto approvare una legge che estende il reato di legittima difesa che ha evitato problemi, processi, sofferenza e carcere a tante persone per bene aggredite. Evidentemente in questo caso non ci siamo arrivati. La giustizia ha fatto una scelta diversa e noi come legislatori dobbiamo ragionare su come estendere ulteriormente il concetto di legittima difesa, perché non penso che sia una questione politica o partitica dirsi favorevoli a 14 anni e 9 mesi di carcere per un lavoratore 72enne incensurato che ha reagito all’ennesima rapina. Poi c’è anche la vicenda economica. Ci sono milioni di euro di richieste di risarcimento danni che rovinano una vita di lavoro e anche le generazioni a seguire, motivo per cui abbiamo approvato un disegno di legge che impedisce da qui al futuro, non può essere retroattivo ovviamente, la richiesta di risarcimento danni per ladri o rapinatori colpiti durante la commissione di un reato”.

A specificarlo è stato Matteo Salvini, segretario della Lega e vice premier, intervenuto su Radio Cusano, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano, per parlare, tra le varie, anche del caso della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione al gioielliere, Mario Roggero.

Proseguendo nel suo intervento, Matteo Salvini, ha poi aggiunto: “Quello che è certo è che questo commerciante, che oggi ha 72 anni, una moglie, delle figlie e otto nipoti, in quel giorno tutto avrebbe voluto fare tranne che sparare a dei rapinatori. Poi ripeto, ha ecceduto, non ha ecceduto, è uscito, ha inseguito, quelli sono frangenti da ricondurre a un contesto. Sicuramente non stiamo parlando di un criminale con numerosi precedenti alle spalle. Anche perché 14 anni e 9 mesi di carcere difficilmente vengono dati a uno stupratore, a un pedofilo, a un assassino, a uno spacciatore con centinaia di morti sulla coscienza. La richiesta di attenzionare la possibilità di grazia a questo 72enne che come Lega abbiamo lanciato, come parlamentari di centrodestra stiamo organizzando, con il ministro della Giustizia che lavora per formalizzarlo al Presidente della Repubblica, penso che rappresenti molti italiani a prescindere da cosa votano. Non mi permetto di sostituirmi alla valutazione del Presidente della Repubblica, noi possiamo solo istruire una domanda ben fatta, poi è nella facoltà del Presidente della Repubblica valutare modi, tempi e contenuti. Stiamo valutando se la normativa permette una candidatura. Non mi piace arrivare su Radio Cusano lanciando la provocazione o la soluzione a portata di mano se non ha le gambe per camminare. Il tema della grazia è un tema che possiamo e vogliamo costruire, che ovviamente non dipende solo dalla nostra volontà, ma noi lo possiamo accompagnare, e il tema di altre soluzioni come quella di una candidatura prima di essere lanciate devono essere realizzate nei fatti. Detto questo, l’ho detto a Mario e lo ripeto, sono personalmente, siamo come Lega, ma siamo come sistema Italia, a disposizione in qualsiasi modo per aiutare lui e la sua famiglia. Non escludo nulla a priori. Quando gli ho scritto che siamo in qualsiasi modo a disposizione sua e della sua famiglia, in qualsiasi modo legalmente permesso, vuol dire in qualsiasi modo”.

E ancora: “Io a Roggero ho scritto nelle ore precedenti al responso della Cassazione e non sono ore facili quelle che ti portano a sapere che alla tal ora del tal giorno tali giudici decidono del bene più prezioso che noi abbiamo oltre alla salute, che è la libertà. Quando sai che alle sette della sera decidono se sei un uomo libero o se devi tornare a processo e finire in galera, non auguro a nessuno all’ascolto di trovarsi in quelle condizioni”.

E, in chiusura, su un possibile ritorno al Viminale, il Segretario della Lega ha ulteriormente specificato: “Abbiamo ancora un anno abbondante per continuare a fare quello che gli italiani si aspettano che facciamo, io ho l’onore di guidare un ministero con 250 miliardi di cantieri aperti. Se vinceremo le elezioni l’anno prossimo come penso, e se gli italiani e il prossimo Presidente del Consiglio lo desiderassero, io sono a disposizione dell’Italia, come ho dimostrato rischiando anche il carcere”.