Assegno Unico Universale: nei primi 5 mesi del 2026 erogati assegni per 8.3 miliardi di euro

Nei primi cinque mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 8,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025.

Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato ieri con riferimento al periodo gennaio 2025 – maggio 2026.

Sono 6.071.269 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2026, per un totale di 9.574.385 figli: l’importo medio per figlio a maggio 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 175 €, e va da 58 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71€), a 227 € per la classe di ISEE minima (17.468,51 € per il 2026).

Si segnalano infine i due servizi di video guida personalizzata e interattiva erogati:

ai genitori che richiedono per la prima volta l’Assegno Unico Universale (Poster sulle modalità di accesso alla video-guida) per informarli sul calendario dei pagamenti semestrale e sulle funzionalità del servizio di AUU per la gestione della domanda in relazione alla nascita di nuovi figli (servizio aggiornato con il valore massimo ISEE 2026 per il calcolo e la nuova tabella importi e maggiorazioni); ai genitori che hanno la domanda di Assegno Unico Universale bloccata nello stato. In evidenza al cittadino o il pagamento bloccato per l’Iban non verificabile (Poster sulle modalità di accesso alla video-guida), per fornire loro tutte le istruzioni per accedere e integrare le informazioni richieste con il servizio di AUU per ottenere quanto prima il pagamento dell’Assegno.

Relativamente all’utilizzo del servizio video guida per i Genitori con domanda o pagamento di AUU bloccato, al 30 giugno INPS ha erogato 1.621.237 video guide personalizzate, visualizzate dal 37% dei destinatari con un 71% di interazioni e un gradimento medio espresso dagli utenti di 4,7/5.

Relativamente all’utilizzo del servizio video guida per video guida per i nuovi richiedenti l’AUU in attesa del primo pagamento, al 30 giungo INPS ha erogato 428.410 video guide personalizzate, visualizzate dal 21% dei destinatari con un 106% di interazioni e un gradimento medio espresso dagli utenti 4,6.

Entrambi i servizi hanno la finalità di anticipare le informazioni utili ai richiedenti e accrescerne la soddisfazione e facilitare l’uso autonomo dei servizi online offerti dall’Istituto per ottenere e gestire le prestazioni senza dover inviare ulteriori richieste all’INPS.

(Fonte e per maggiori informazioni: INPS)