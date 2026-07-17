“L’iraniano” di David McCloskey

IL LIBRO

Kamran Esfahani è un dentista iraniano che vive un’esistenza tutto sommato anonima a Stoccolma, finché non decide di diventare una spia per finanziare il suo progetto di cambiare vita e trasferirsi in California. Accetta di collaborare con il Mossad in Iran, in un’unità clandestina incaricata di seminare caos e sabotare il Paese attraverso il traffico di armi, operazioni di controterrorismo, sequestri calibrati al millimetro. Ma più si addentra nel mondo dello spionaggio, più il confine tra la sua vita normale e la sua identità segreta svanisce. Catturato dalle forze di sicurezza iraniane, Kamran è costretto a confessare la sua storia a partire dall’omicidio spietato di Abbas Shabani, uno scienziato iraniano al lavoro su una tecnologia stealth per droni armati. E proprio quando il lettore è convinto di aver decifrato il disegno complessivo dell’operazione, McCloskey ribalta la scacchiera con rivelazioni esplosive che rimettono in discussione ogni cosa: Kam conserva ancora un ultimo segreto, un nucleo di verità inconfessabile a cui non intende rinunciare, nemmeno sotto tortura. Un’opera intrisa di dettagli realistici, che mostra senza filtri il volto brutale della violenza, della vendetta e delle guerre segrete combattute nell’ombra dei servizi di intelligence.

L’AUTORE

David McCloskey è un ex analista e consulente della CIA presso McKinsey & Company. Si è specializzato in politica energetica e Medio Oriente alla Johns Hopkins School for Advanced International Studies. Durante il suo periodo alla McKinsey ha scritto regolarmente per il President’s Daily Brief, ha collaborato con il Congresso e con la Casa Bianca. Ha lavorato nelle sedi sul campo della CIA in Medio Oriente contribuendo alla sicurezza nazionale, in ambito aerospaziale e dei trasporti. Vive in Texas con la moglie e tre figli.