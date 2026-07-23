Variante Ponte Arche, aggiudicata la progettazione

È stata aggiudicata la progettazione della variante di Ponte Arche alla strada statale 237 del Caffaro, opera destinata a spostare una parte significativa del traffico fuori dall’abitato.

L’incarico è stato assegnato a un raggruppamento guidato da Eut Engineering, insieme a Bergmeister, Valdemarin, Thomas Dusatti e Pfeifer Partners.

Il valore contrattuale della progettazione è di 3.685.041 euro, al netto dell’Iva e degli oneri previdenziali. Considerando anche l’opzione per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione e l’assistenza geologica, l’importo complessivo può raggiungere 8.218.376 euro.

L’aggiudicazione riguarda la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, le prime indicazioni per il piano di sicurezza e il successivo progetto esecutivo, comprensivo dell’aggiornamento dell’analisi del rischio in galleria.

Per la prima fase sono previsti 120 giorni. Altri 70 giorni saranno disponibili per il progetto esecutivo e per il piano di sicurezza.

La variante attraverserà i territori comunali di Comano Terme e Stenico, sviluppandosi tra la zona a ovest di Ponte Arche e il Ponte dei Servi, prevalentemente sulla sinistra orografica del fiume Sarca.

Buona parte del nuovo tracciato sarà realizzata in galleria naturale. Il progetto comprende inoltre due ponti in acciaio per attraversare il Sarca e la forra del Limarò.

Il primo ponte, previsto nei pressi dell’imbocco della galleria a circa duecento metri dal Ponte dei Servi, avrà una lunghezza di circa cento metri. Il secondo, sul lato verso Tione, sarà lungo circa 140 metri.

L’obiettivo dell’opera è ridurre il traffico all’interno delle zone abitate e migliorare la sicurezza e la funzionalità della statale del Caffaro. L’aggiudicazione riguarda però esclusivamente i servizi di progettazione: non rappresenta ancora l’avvio dei lavori di costruzione della variante. Il quadro economico complessivo dell’opera è stato indicato dalla Provincia in circa 154,5 milioni di euro.