Soccorso Alpino. Intervento notturno con recupero di due climber

Si è concluso verso l’1:00 di questa notte un lungo intervento di recupero per due climber residenti in Lombardia, sulla trentina, in difficoltà a rientrare al buio dal monte Brento, nella Valle del Sarca, sopra l’abitato di Dro.

Dopo aver effettuato la lunga calata in doppia per scendere dalla via “L’aspettativa dei monti superiori”, sulla parete est del Brento, i due climber si sono ritrovati al buio in una sezione di sentiero particolarmente esposta che non riconoscevano: il rientro presenta infatti una porzione di sentiero delicata, su ghiaioni e con salti di roccia.

La Chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle ore 21:00.

La Centrale Unica di Emergenza ha allertato la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino di Riva del Garda, che ha deciso di intervenire via terra, non essendoci condizioni sanitarie che richiedessero l’intervento dell’elisoccorso.

Con il mezzo fuoristrada sei operatori sono giunti alla base del Monte Brento, e da lì, tramite il sentiero di avvicinamento, hanno raggiunto a piedi e successivamente accompagnato i giovani a valle.

(Fonte: Soccorso Alpino e Speleologico)