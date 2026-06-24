Soccorso Alpino. Intervento di recupero per climber caduto lungo la via normale di Cima Brenta

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 9:30 di questa mattina. Una cordata di due persone stava percorrendo la via normale da sud di Cima Brenta, nelle Dolomiti di Brenta: il primo di cordata, italiano sulla cinquantina, è scivolato durante la salita, precipitando per una decina di metri e riportando escoriazioni.

La Centrale Unica di Emergenza ha richiesto l’intervento dell’elicottero, mentre veniva contestualmente attivata la Stazione di competenza di Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

Raggiunto sul posto, il climber ha ricevuto le prime cure dall’equipe sanitaria, poi è stato verricellato e trasferito all’ospedale di Cles per gli accertamenti del caso.

Anche la compagna di cordata, rimasta illesa, è stata recuperata dall’elicottero e trasportata al rifugio Alimonta. Da qui ha proseguito autonomamente fino al rifugio Brentei, dove è stata raggiunta da un operatore della Stazione di Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che l’ha riaccompagnata a valle. L’intervento si è concluso intorno alle 11:00.

(Fonte: Soccorso Alpino e Speleologico Trentino)