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Carburanti. UNC: “Calo prezzi insufficiente, considerata riduzione delle quotazioni del petrolio”

Di redazione
colorful fuel pumps at a gas station
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“Calo dei prezzi dei carburanti insufficiente, considerata la riduzione delle quotazioni del petrolio. La flessione maggiore per il gasolio si registra in Lombardia e in Emila Romagna con un risparmio di 65 cent per un pieno di 50 litri”.

Ad affermarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, intervenuto in merito al calo dei prezzi dei carburanti, ritenuto insufficiente.

Proseguendo nel suo intervento, il presidente di UNC, ha anche aggiunto: “In valore assoluto il gasolio più caro si vende in autostrada (2,176 euro al litro), poi a Bolzano (2,171) e in Friuli (2,160). Per la benzina vincono sempre le autostrade con 1,810 euro al litro, poi Bolzano  (1,807) e il Molise (1,801)”.

Di seguito riportiamo le tabelle di UNC sui costi dei carburanti per Regione

Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service del 15 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 14 aprile

NREGIONEPrezzo 15/04/26(in euro/litro)Variazione del prezzo dal 14 al 15 aprile(in cent al litro)Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 14 al 15 aprile(in  euro)
1AUTOSTRADE2.176-1,1-0,55
2Bolzano2.171-1,0-0,50
3Friuli Venezia Giulia2.160-0,8-0,40
4Calabria2.159-0,8-0,40
5Molise2.158-0,8-0,40
6Puglia2.154-0,6-0,30
7Sardegna2.152-0,7-0,35
7Sicilia2.152-0,6-0,30
7Trento2.152-1,2-0,60
10Emilia Romagna2.150-1,3-0,65
11Basilicata2.148-0,4-0,20
12Lombardia2.147-1,3-0,65
13Campania2.141-0,7-0,35
13Veneto2.141-1,2-0,60
15Abruzzo2.140-0,4-0,20
15Liguria2.140-1,1-0,55
15Piemonte2.140-1,1-0,55
18Toscana2.139-0,5-0,25
18Valle d’Aosta2.139-0,9-0,45
20Umbria2.135-0,3-0,15
21Lazio2.130-0,6-0,30
22Marche2.129-0,4-0,20
Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service del 15 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 14 aprile
NREGIONEPrezzo 15/04/26(in euro/litro)Variazione del prezzo dal 14 al 15 aprile(in cent al litro)Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 14 al 15 aprile(in  euro)
1AUTOSTRADE1.810-0,3-0,15
2Bolzano1.807-0,3-0,15
3Molise1.801-0,4-0,20
4Basilicata1.800-0,2-0,10
5Calabria1.799-0,2-0,10
6Sicilia1.797-0,1-0,05
7Valle d’Aosta1.789-0,3-0,15
8Puglia1.787-0,2-0,10
9Liguria1.783-0,5-0,25
9Sardegna1.783-0,2-0,10
11Abruzzo1.7800,00,00
11Friuli Venezia Giulia1.780-0,3-0,15
11Trento1.780-0,4-0,20
14Campania1.777-0,3-0,15
15Toscana1.774-0,2-0,10
16Emilia Romagna1.771-0,4-0,20
17Lombardia1.769-0,5-0,25
17Marche1.769-0,3-0,15
17Umbria1.769-0,5-0,25
20Lazio1.768-0,2-0,10
20Veneto1.768-0,3-0,15
22Piemonte1.766-0,5-0,25

(Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit)

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