Benzina. UNC: “in autostrada prezzo è salito toccando soglia di 2 euro”

“Nonostante il prezzo medio della benzina sia oggi sceso nella rete stradale e in quasi tutte le regioni, in autostrada è salito toccando la soglia di 2 euro, da 1,994 a 2 euro esatti, pari a un costo aggiuntivo di 30 centesimi per un pieno di 50 litri”.

A specificarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, intervenuto nuovamente sulla delicata questione del costo dei carburanti.

Proseguendo nel suo intervento, Dona ha anche specificato: “Mentre il prezzo del gasolio oggi è sceso ovunque, la benzina è rincarata in autostrada, Basilicata e Campania, mentre è rimasta stazionaria in Valle d’Aosta. La più cara, dopo l’autostrada, si vende a Bolzano (1.959 euro al litro), poi in Basilicata (1,951) e in Calabria (1,950). Il prezzo più basso nelle Marche”.

Evidenziando inoltre come: “Il gasolio, invece, nonostante la riduzione, continua a vendersi sopra i 2 euro, anche se da 2 giorni è sceso anche in autostrada sotto i 2,1 euro”.

Tabella n. 1: Prezzi medi del 8/5/26 della BENZINA e variazione del costo di un pieno rispetto al 7 maggio – in ordine decrescente per prezzo al litro

N REGIONE Prezzo 8/05/26(in euro/litro) Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 7 all’8 maggio(in euro) 1 AUTOSTRADE 2.000 0,30 2 Bolzano 1.959 -0,15 3 Basilicata 1.951 0,05 4 Calabria 1.950 -0,15 5 Friuli Venezia Giulia 1.949 -0,10 6 Valle d’Aosta 1.948 0,00 7 Puglia 1.946 -0,05 7 Trento 1.946 -0,20 9 Sardegna 1.945 -0,10 10 Sicilia 1.940 -0,25 11 Emilia Romagna 1.939 -0,10 12 Liguria 1.938 -0,30 12 Molise 1.938 -0,15 14 Toscana 1.937 -0,10 15 Abruzzo 1.934 -0,05 16 Lombardia 1.931 -0,20 16 Piemonte 1.931 -0,25 16 Veneto 1.931 -0,25 19 Umbria 1.929 -0,10 20 Campania 1.925 0,05 21 Lazio 1.923 -0,15 22 Marche 1.916 -0,05

Tabella n. 2: Prezzi medi del 8/5/26 del GASOLIO e variazione del costo di un pieno rispetto al 7 maggio – in ordine decrescente per prezzo al litro

N REGIONE Prezzo 8/05/26(in euro/litro) Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 7 all’8 maggio(in euro) 1 AUTOSTRADE 2.093 -0,30 2 Sardegna 2.049 -0,45 3 Bolzano 2.045 -0,80 4 Basilicata 2.044 -0,50 4 Trento 2.044 -0,30 6 Calabria 2.042 -0,45 6 Molise 2.042 -0,40 8 Valle d’Aosta 2.040 -0,60 9 Sicilia 2.036 -0,50 10 Friuli Venezia Giulia 2.034 -0,50 11 Liguria 2.031 -0,65 12 Puglia 2.029 -0,50 12 Toscana 2.029 -0,70 14 Abruzzo 2.028 -0,55 15 Piemonte 2.026 -0,60 16 Umbria 2.024 -0,45 17 Emilia Romagna 2.023 -0,60 18 Lazio 2.021 -0,50 18 Lombardia 2.021 -0,60 20 Campania 2.018 -0,35 21 Marche 2.012 -0,75 22 Veneto 2.011 -0,70

(Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit)