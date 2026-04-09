Carburanti. UNC: “Prezzi salgono invece di scendere”

La classifica delle regioni peggiori

“Una vergogna. I prezzi invece di scendere, anche oggi, come ieri, continuano imperterriti a salire. Ennesima dimostrazione di come si continui allegramente a speculare sulla pelle degli automobilisti. Oggi, infatti, secondo i dati Mimit appena pubblicati, i prezzi dei carburanti, sia del gasolio che della benzina, salgono ovunque, sia nella rete stradale che in quella autostradale. In Calabria si sfonda la soglia di 2,2 euro per il gasolio.”

Ad affermarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, intervenuto sulla delicata questione dei prezzi dei carburanti.

Successivamente, il presidente dell’associazione a tutela dei consumatori, ha anche aggiunto sempre in merito al costo dei carburanti: “I prezzi sarebbero dovuti scendere già ieri, visto che, dopo le dichiarazioni di Trump sulla tregua di due settimane, all’una di ieri notte il petrolio (Wti) era già sceso del 10% e alle 2 del 18%. Ieri poi il petrolio ha chiuso in picchiata a New York a 94,41 dollari, con le quotazioni che hanno perso oltre il 16,41%. Eppure nessuno, in media, ha ridotto i prezzi. Scandaloso”.

Secondo lo studio dell’associazione basato sulle medie regionali dei carburanti, in modalità self, calcolate oggi dal Mimit, per il gasolio (tabella n. 1), i rialzi maggiori tra il prezzo di ieri e quello di oggi sono per l’Abruzzo, + 80 cent per un pieno di 50 litri, l’Emilia Romagna e, medaglia di bronzo, la rete autostradale.

Per la benzina (tabella n. 2), la regione peggiore in termini di variazione tra il prezzo è sempre l’Abruzzo, poi Emilia Romagna e in terza posizione la Sardegna e le autostrade.

Tabella n. 1: variazione prezzi medi del GASOLIO in modalità self service dall’8 al 9 aprile (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 8/04/26(in euro/litro) Prezzo 9/04/26(in euro/litro) Variazione del prezzo dall’ 8 al 9 aprile(in cent al litro) Risparmiox pieno da 50 litri(in euro) 1 Abruzzo 2.138 2.154 1,6 0,80 2 Emilia Romagna 2.177 2.191 1,4 0,70 3 AUTOSTRADE 2.191 2.203 1,2 0,60 4 Molise 2.169 2.180 1,1 0,55 5 Trento 2.186 2.196 1,0 0,50 6 Sicilia 2.190 2.199 0,9 0,45 7 Bolzano 2.205 2.213 0,8 0,40 7 Campania 2.172 2.180 0,8 0,40 7 Umbria 2.155 2.163 0,8 0,40 7 Veneto 2.178 2.186 0,8 0,40 11 Liguria 2.183 2.190 0,7 0,35 11 Puglia 2.183 2.190 0,7 0,35 11 Sardegna 2.174 2.181 0,7 0,35 11 Basilicata 2.169 2.175 0,6 0,30 15 Friuli Venezia Giulia 2.181 2.187 0,6 0,30 15 Lazio 2.162 2.168 0,6 0,30 17 Marche 2.150 2.155 0,5 0,25 18 Calabria 2.198 2.202 0,4 0,20 19 Toscana 2.173 2.176 0,3 0,15 20 Lombardia 2.195 2.197 0,2 0,10 20 Piemonte 2.182 2.184 0,2 0,10 22 Valle d’Aosta 2.194 2.195 0,1 0,05

Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service dall’8 al 9 aprile (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 8/04/26(in euro/litro) Prezzo 9/04/26(in euro/litro) Variazione del prezzo dall’ 8 al 9 aprile(in cent al litro) Risparmiox pieno da 50 litri(in euro) 1 Abruzzo 1.784 1.789 0,5 0,25 1 Emilia Romagna 1.782 1.787 0,5 0,25 3 Sardegna 1.790 1.794 0,4 0,20 3 AUTOSTRADE 1.825 1.829 0,4 0,20 5 Bolzano 1.822 1.825 0,3 0,15 5 Lazio 1.779 1.782 0,3 0,15 5 Liguria 1.799 1.802 0,3 0,15 5 Piemonte 1.782 1.785 0,3 0,15 5 Trento 1.797 1.800 0,3 0,15 5 Umbria 1.780 1.783 0,3 0,15 5 Valle d’Aosta 1.800 1.803 0,3 0,15 12 Calabria 1.811 1.813 0,2 0,10 12 Lombardia 1.788 1.790 0,2 0,10 12 Marche 1.778 1.780 0,2 0,10 12 Molise 1.807 1.809 0,2 0,10 12 Sicilia 1.811 1.813 0,2 0,10 12 Toscana 1.788 1.790 0,2 0,10 12 Veneto 1.778 1.780 0,2 0,10 19 Basilicata 1.810 1.811 0,1 0,05 19 Campania 1.791 1.792 0,1 0,05 19 Friuli Venezia Giulia 1.786 1.787 0,1 0,05 20 Puglia 1.799 1.799 0,0 0,00

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit