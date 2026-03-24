Unc: “gasolio supera i 2 euro in tutte le regioni”. La classifica delle regioni peggiori

Se ieri il gasolio superava i 2 euro solo in autostrada, Molise e Campania, oggi si varca quel limite anche nella media regionale che si attesta a 2 euro e 2 centesimi.
In tutte le regioni si è oltrepassata quella soglia tranne nelle Marche che si ferma a 1,994 euro, mentre l’Abruzzo resta sul confine con 2 euro esatti. In molte regioni, un pieno di 50 litri costa oltre 2 euro in più rispetto a ieri, con il record di Bolzano dove si pagano 2,35 euro in più
Secondo, quindi, i dati Mimit da noi rielaborati, oggi il gasolio più caro, non considerando le autostrade dove costa 2,08 euro al litro, si vende a Bolzano con 2,042 euro al litro, al 2° posto la Sicilia con 2,035, medaglia di bronzo per Calabria e Molise ex aequo con 2,034 euro.
Per la benzina vince la Basilicata con 1,766 euro al litro, medaglia d’argento per Bolzano e la Calabria con 1,760, poi la Sicilia con 1,759 euro.
La regione più virtuosa, sia per la benzina che per il gasolio, sono le Marche.
Tabella n. 1: Prezzi medi del 24/3/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)
|N
|REGIONE
|Prezzo 24/03/26(in euro/litro)
|Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 23 al 24 marzo(in euro)
|AUTOSTRADE
|2,080
|1,25
|1
|Bolzano
|2,042
|2,35
|2
|Sicilia
|2,035
|2,30
|3
|Calabria
|2,034
|1,70
|3
|Molise
|2,034
|1,45
|5
|Valle d’Aosta
|2,031
|2,00
|6
|Lombardia
|2,030
|2,00
|6
|Trento
|2,030
|2,20
|8
|Campania
|2,029
|1,35
|9
|Emilia Romagna
|2,023
|1,85
|10
|Basilicata
|2,022
|1,60
|10
|Piemonte
|2,022
|2,00
|12
|Puglia
|2,020
|1,30
|12
|Sardegna
|2,020
|2,25
|14
|Liguria
|2,016
|1,80
|15
|Veneto
|2,015
|1,85
|16
|Lazio
|2,014
|1,60
|17
|Toscana
|2,011
|2,05
|18
|Umbria
|2,006
|1,40
|19
|Friuli Venezia Giulia
|2,005
|1,75
|20
|Abruzzo
|2,000
|1,40
|21
|Marche
|1,994
|1,25
Tabella n. 1: Prezzi medi del 24/3/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)
|N
|REGIONE
|Prezzo 24/03/26(in euro/litro)
|Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 23 al 24 marzo(in euro)
|AUTOSTRADE
|1,796
|0,40
|1
|Basilicata
|1,766
|0,75
|2
|Bolzano
|1,760
|1,00
|2
|Calabria
|1,760
|0,50
|4
|Sicilia
|1,759
|0,90
|5
|Campania
|1,757
|0,40
|6
|Molise
|1,752
|0,60
|7
|Puglia
|1,751
|0,65
|8
|Valle d’Aosta
|1,746
|0,95
|9
|Trento
|1,736
|0,80
|10
|Liguria
|1,733
|0,65
|10
|Lombardia
|1,733
|0,60
|12
|Emilia Romagna
|1,731
|0,70
|12
|Lazio
|1,731
|0,60
|12
|Sardegna
|1,731
|1,05
|15
|Piemonte
|1,728
|0,70
|16
|Abruzzo
|1,727
|0,90
|17
|Friuli Venezia Giulia
|1,724
|1,10
|17
|Veneto
|1,724
|0,70
|19
|Umbria
|1,723
|0,60
|20
|Toscana
|1,722
|0,85
|21
|Marche
|1,711
|0,70
(Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit)