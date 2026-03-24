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Unc: “gasolio supera i 2 euro in tutte le regioni”. La classifica delle regioni peggiori

40 minuti ago
redazione
2 minuti di lettura
photo of gas pumps
Photo by Engin Akyurt on Pexels.com
Se ieri il gasolio superava i 2 euro solo in autostrada, Molise e Campania, oggi si varca quel limite anche nella media regionale che si attesta a 2 euro e 2 centesimi.

Se ieri il gasolio superava i 2 euro solo in autostrada, Molise e Campania, oggi si varca quel limite anche nella media regionale che si attesta a 2 euro e 2 centesimi.

In tutte le regioni si è oltrepassata quella soglia tranne nelle Marche che si ferma a 1,994 euro, mentre l’Abruzzo resta sul confine con 2 euro esatti. In molte regioni, un pieno di 50 litri costa oltre 2 euro in più rispetto a ieri, con il record di Bolzano dove si pagano 2,35 euro in più

Secondo, quindi, i dati Mimit da noi rielaborati, oggi il gasolio più caro, non considerando le autostrade dove costa 2,08 euro al litro, si vende a Bolzano con 2,042 euro al litro, al 2° posto la Sicilia con 2,035, medaglia di bronzo per Calabria e Molise ex aequo con 2,034 euro.

Per la benzina vince la Basilicata con 1,766 euro al litro, medaglia d’argento per Bolzano e la Calabria con 1,760,  poi la Sicilia con 1,759 euro.

La regione più virtuosa, sia per la benzina che per il gasolio, sono le Marche.

Tabella n. 1: Prezzi medi del 24/3/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)
NREGIONEPrezzo 24/03/26(in euro/litro)Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 23 al 24 marzo(in  euro)
 AUTOSTRADE2,0801,25
1Bolzano2,0422,35
2Sicilia2,0352,30
3Calabria2,0341,70
3Molise2,0341,45
5Valle d’Aosta2,0312,00
6Lombardia2,0302,00
6Trento2,0302,20
8Campania2,0291,35
9Emilia Romagna2,0231,85
10Basilicata2,0221,60
10Piemonte2,0222,00
12Puglia2,0201,30
12Sardegna2,0202,25
14Liguria2,0161,80
15Veneto2,0151,85
16Lazio2,0141,60
17Toscana2,0112,05
18Umbria2,0061,40
19Friuli Venezia Giulia2,0051,75
20Abruzzo2,0001,40
21Marche1,9941,25
Tabella n. 1: Prezzi medi del 24/3/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)
NREGIONEPrezzo 24/03/26(in euro/litro)Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 23 al 24 marzo(in euro)
 AUTOSTRADE1,7960,40
1Basilicata1,7660,75
2Bolzano1,7601,00
2Calabria1,7600,50
4Sicilia1,7590,90
5Campania1,7570,40
6Molise1,7520,60
7Puglia1,7510,65
8Valle d’Aosta1,7460,95
9Trento1,7360,80
10Liguria1,7330,65
10Lombardia1,7330,60
12Emilia Romagna1,7310,70
12Lazio1,7310,60
12Sardegna1,7311,05
15Piemonte1,7280,70
16Abruzzo1,7270,90
17Friuli Venezia Giulia1,7241,10
17Veneto1,7240,70
19Umbria1,7230,60
20Toscana1,7220,85
21Marche1,7110,70

(Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit)

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