“Filosofia degli 883” di Fausto Lamoglia

IL LIBRO



Pavia, 1988. Massimo Pezzali (detto Max) e Mauro Repetto, compagni di scuola, fondano un duo che da lì a pochi anni venderà milioni di dischi ed entrerà nella storia del costume italiano,seguendo una traiettoria artistica che ancora oggi pare ben lungi dall’esaurirsi. Stiamo parlando ovviamente degli 883, capaci di unire generazioni diverse ed entrati ormai nell’immaginario italiano.

Questo libro di Fausto Lammoglia non è una storia del gruppo: offre invece, in modo del tutto originale, una lettura filosofica del duo pavese. Strutturato come un album di dieci tracce, più intro e ghost track, Filosofia degli 883 esplora i temi principali della band – la provincia, l’amicizia, l’amore, il disagio di diventare grandi, la nostalgia, la ricerca disé – intrecciando i testi delle canzoni con il pensiero di Nietzsche, Barthes, Han e molti altri.

Perché gli 883 hanno avuto tanto successo? Come riescono a toccare i nervi scoperti delle nuove generazioni? Secondo Fausto Lammoglia, hanno esplorato al meglio un nuovo territorio, in cui trovano voce anche i sogni degli «sfigati»; e sono riusciti a farlo parlando dei grandi problemi di tutti, che sono anche grandi temi della ricerca filosofica di ogni tempo.

L’AUTORE

FAUSTO LAMMOGLIA (Savona, 1988) Si occupa di divulgazione filosofica intrecciando pensiero critico, cultura popolare e vita quotidiana. Attraverso gli anime, le serie tv, la musica pop prova a mostrare come la filosofia possa ancora aiutarci a comprendere chi siamo e il tempo in cui viviamo. Oltre a curare il progetto divulgativo Marx & the City, è autore di Black Mirror. Narrazioni filosofiche (con Selena Pastorino, Mimesis, 2019), Filosofia di «L’Attacco dei Giganti» (il nuovo melangolo, 2023) e Filosofia di «Neon Genesis Evangelion» (il nuovo melangolo, 2025).

(Fonte: Ponte alle Grazie)