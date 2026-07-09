Bedollo, al via la riqualificazione della ski area di Piazze

Sono stati consegnati i lavori di riqualificazione della ski area di Piazze, nel comune di Bedollo. L’intervento vale complessivamente circa 1,45 milioni di euro e punta ad ammodernare l’area sciistica, rafforzando l’offerta per famiglie, bambini e sciatori alle prime armi.

Alla consegna erano presenti, tra gli altri, l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, il sindaco di Bedollo Francesco Fantini e il presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol Andrea Fontanari.

Secondo Failoni, l’intervento ha un valore che va oltre la dimensione turistica, perché offre ai bambini e alle famiglie la possibilità di avvicinarsi allo sci vicino a casa, in un contesto più accessibile rispetto ai grandi comprensori.

Il progetto nasce da un percorso avviato nel 2019 e portato avanti attraverso la collaborazione tra territorio, Trentino Sviluppo e Provincia autonoma di Trento. L’obiettivo è riqualificare una struttura locale, rendendola più moderna, sicura e funzionale per la didattica e per l’attività sportiva di base.

Il cantiere avrà una durata prevista di 140 giorni naturali consecutivi. L’importo netto dei lavori è pari a 1.140.000 euro, oltre a 35.000 euro per oneri della sicurezza.

L’intervento prevede la sostituzione dell’attuale sciovia a fune bassa “PRADIS-CI”, ormai a fine vita tecnica, con una nuova sciovia monoposto a fune alta. Il nuovo impianto dovrà garantire migliori standard prestazionali, maggiore flessibilità gestionale e una fruizione più agevole per i principianti.

Accanto alla sciovia saranno realizzate due piste distinte, “Prati del Lago SX” e “Prati del Lago DX”, in sostituzione dell’attuale tracciato unico. Questa soluzione permetterà una gestione più versatile delle attività didattiche, degli allenamenti e dell’apertura al pubblico.

Il progetto comprende anche la riorganizzazione dell’area primi passi e slittini, con il riposizionamento del tappeto di risalita esistente, e l’ampliamento del campetto attraverso un nuovo tappeto di dimensioni minori, pensato per migliorare sicurezza e accessibilità.

Particolare attenzione è prevista per gli aspetti ambientali e per la sicurezza del territorio. Le opere includono interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico e una gestione dei movimenti di terra impostata sull’equilibrio tra sterri e riporti, limitando la necessità di apporti esterni.