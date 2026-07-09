HIV, in Italia 110mila persone seguite nei centri pubblici: il 63% ha più di 50 anni

Nel 2024 sono circa 110mila le persone che vivono con HIV seguite dai centri clinici pubblici italiani. Il dato emerge dall’aggiornamento diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità e racconta un cambiamento ormai strutturale: l’HIV è sempre più una condizione cronica, gestita nel tempo, con una popolazione in cura che invecchia.

Secondo l’ISS, il 63% delle persone seguite ha più di 50 anni. È un dato centrale perché sposta l’attenzione non solo sulla prevenzione delle nuove infezioni, ma anche sulla presa in carico di lungo periodo, sulle comorbidità e sulla qualità della vita delle persone che convivono con il virus.

La disponibilità delle terapie antiretrovirali ha trasformato profondamente il quadro clinico. Oggi, con diagnosi tempestiva e trattamento adeguato, l’infezione può essere controllata, riducendo la progressione della malattia e migliorando in modo significativo l’aspettativa di vita.

Resta però aperto il problema delle diagnosi tardive. L’ISS ha più volte richiamato l’attenzione sul fatto che una quota rilevante di persone scopre l’infezione quando il sistema immunitario è già compromesso o in prossimità della diagnosi di AIDS. Per questo il test rimane uno strumento decisivo, soprattutto quando ci sono stati comportamenti a rischio.

Il dato dei 110mila pazienti seguiti nei centri pubblici conferma anche l’importanza della rete specialistica italiana. I centri clinici non si occupano solo della prescrizione delle terapie, ma seguono nel tempo controlli, monitoraggio virologico, aderenza al trattamento e gestione delle eventuali patologie associate.

L’aumento dell’età media delle persone in cura pone nuove sfide sanitarie. Chi vive con HIV può infatti trovarsi ad affrontare, come il resto della popolazione, problemi cardiovascolari, metabolici, oncologici o legati all’invecchiamento, con la necessità di una gestione integrata tra infettivologi, medici di medicina generale e altri specialisti.