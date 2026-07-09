Laghi balneabili in Tirolo, acqua eccellente in 34 siti su 35

Il caldo delle ultime settimane non ha compromesso la qualità delle acque balneabili del Tirolo. Secondo il monitoraggio aggiornato del Land Tirol, 34 siti su 35 risultano classificati con la valutazione più alta, “eccellente”, confermando condizioni favorevoli per la stagione estiva.

Il dato arriva dal secondo ciclo di controlli effettuato nell’ambito della sorveglianza sulle acque di balneazione. Le verifiche vengono svolte durante la stagione estiva sui principali laghi e specchi d’acqua utilizzati per la balneazione, con analisi microbiologiche e controlli periodici.

Il risultato è significativo perché arriva dopo una fase di temperature elevate, che in molti casi può aumentare l’attenzione sullo stato delle acque, sulla proliferazione di alghe e sulla sicurezza per i bagnanti. In Tirolo, invece, il monitoraggio conferma una situazione ampiamente positiva.

La classificazione “eccellente” riguarda quasi tutte le località controllate, comprese alcune delle mete più frequentate durante l’estate. Il sistema di sorveglianza prevede più passaggi nel corso della stagione: dopo i controlli di inizio giugno e quelli tra il 22 e il 26 giugno, sono previsti ulteriori cicli tra metà luglio, inizio agosto e fine agosto.

Per turisti e residenti si tratta di un’indicazione importante, soprattutto in un’estate segnata da caldo intenso e forte domanda di luoghi naturali dove rinfrescarsi. I laghi alpini del Tirolo restano infatti una delle alternative più ricercate per chi cerca temperature più miti, acqua pulita e paesaggi montani.