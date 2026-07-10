Auto usate, a giugno il mercato cresce: per ogni 100 nuove vendute 184 vetture di seconda mano

“A giugno 2026 il mercato dell’usato auto registra una crescita nei volumi assoluti. I passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 263.311, contro i 250.180 di giugno 2025, con un aumento del 5,2%“.

A comunicarlo è stato l’Automobile Club d’Italia pubblicando il bollettino mensile ‘Auto-Trend’, l’analisi statistica realizzata sui dati del PRA.

In crescita anche il mercato dell’usato delle due ruote: i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 74.771, rispetto ai 70.920 di giugno 2025, con un incremento del 5,4%.

Nel complesso, i passaggi di proprietà per tutti i veicoli sono stati 379.824, contro i 360.296 dello stesso mese dell’anno precedente, con un aumento del 5,4%.

Ogni 100 autovetture nuove, a giugno ne sono state vendute 184 usate. Considerando i primi sei mesi dell’anno, il rapporto si attesta a 175 auto usate ogni 100 nuove.

Nel primo semestre del 2026, i passaggi di proprietà risultano in lieve calo solo per le autovetture, -0,1%, mentre i motocicli fanno registrare un incremento del 2,3% e tutti i veicoli del 0,4%.

RADIAZIONI: AUTO +19,3%, MOTO +3,2%

A giugno 2026, le radiazioni di autovetture dal Pubblico Registro Automobilistico hanno registrato un aumento del 19,3% rispetto allo stesso mese del 2025, con 105.045 pratiche contro le 88.066 dell’anno precedente. La crescita è determinata soprattutto dall’aumento delle demolizioni, pari al +26,8%, a fronte di un incremento più contenuto delle esportazioni, +6,3%. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,73 nel mese di giugno e a 0,67 nei primi sei mesi: ogni 100 auto nuove, a giugno, ne sono state radiate 73.

In crescita le radiazioni dei motocicli: 11.187 pratiche, contro le 10.835 di giugno 2025, pari a +3,2%. Per tutti i veicoli, le radiazioni sono state 126.905, rispetto alle 108.796 dello stesso mese dell’anno precedente, con un aumento del 16,6%.

Nel primo semestre del 2026, le radiazioni restano in crescita: +7,2% per le autovetture, +2,8% per i motocicli e +6,1% per tutti i veicoli.

ALIMENTAZIONI: NELL’USATO PREVALGONO ANCORA BENZINA E DIESEL

Nel mercato dell’usato continuano a prevalere le alimentazioni tradizionali, diesel e benzina. Prosegue, tuttavia, la crescita delle motorizzazioni elettrificate: le auto ibride a benzina raggiungono a giugno una quota dell’11,7% dei passaggi di proprietà, con un incremento del 28,3% su base annua.

In aumento, ma ancora contenuta, la presenza delle auto elettriche usate: a giugno rappresentano l’1,4% del mercato, con una crescita del 37,7% rispetto allo stesso mese del 2025.

ANZIANITÀ AUTO USATE: 20-29 ANNI = 16,9%; 30+ = 2,9%

Si conferma anche a giugno il progressivo aumento della quota di vetture usate più anziane. Le auto con età compresa tra 20 e 29 anni hanno rappresentato il 16,9% dei passaggi di proprietà contro il 14,8% di giugno 2025. Le autovetture con più di 30 anni incidono per il 2,9% del totale, rispetto al 2,5% registrato nello stesso mese dell’anno precedente.

RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (VALORI PERCENTUALI)

Quanto alla classe Euro delle autovetture radiate, nel primo semestre 2026 prevalgono nettamente le Euro 4, che rappresentano il 36,5% del totale, seguite dalle Euro 5-6, pari al 33,2%. Le Euro 3 incidono per il 18,5%, mentre le classi più datate, Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, pesano complessivamente per il 10,8%. A giugno si conferma la stessa distribuzione: Euro 4 al 36,8%, Euro 5-6 al 34,2%, Euro 3 al 17,9% ed Euro 2 all’8,6%.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ PER MACRO-AREE E REGIONI

Nel dettaglio territoriale, i passaggi di proprietà risultano in crescita in tutte le macro-aree: Nord-Ovest +4,9%, Nord-Est +5,1%, Centro +3,1% e Sud/Isole +6,8%. A livello regionale, gli incrementi più elevati riguardano Molise (+17,6%), Valle d’Aosta (+10,7%) e Campania (+8,2%).

RADIAZIONI PER MACRO-AREE E REGIONI

Per le radiazioni, al contrario, la crescita è diffusa: Nord-Ovest +14,2%, Nord-Est +12,7%, Centro +15,6% e Sud/Isole +31,9%. Le variazioni regionali più elevate si registrano in Basilicata (+41,1%), Puglia (+39,3%) e Sicilia (+37,1%). In flessione solo la Liguria.

PROVINCE PER MACROAREA: RADIAZIONI E PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Di seguito riportiamo il dettaglio provinciale aggiornato a giugno 2026.

(Fonte: ACI)