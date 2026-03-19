giovedì, Marzo 19, 2026
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gasoline pumps in close up photography
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Taglio accise. Per UNC: “andava diversificato”

Di redazione

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“Il taglio delle accise di 20 cent invece che di 25, rischia di essere insufficiente per il gasolio, mentre resta più abbondante per la benzina. Per questo, in deroga all’allineamento voluto dall’Unione Europea, sarebbe stato molto meglio tagliare di 25 cent il gasolio e di 15 cent la benzina”.

A dirlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la pubblicazione in Gazzetta del decreto.

Proseguendo sull’argomento, Massimiliano Dona ha poi ulteriormente specificato: “Con il taglio delle accise di 20 cent, considerando i prezzi medi autostradali resi noti oggi dal Mimit, il gasolio in modalità self service in autostrada, nell’ipotesi di prezzi industriali costanti, scenderà domani da 2,190 di oggi a 1,946 euro, un importo ancora troppo elevato, a un passo dai 2 euro, con un risparmio per un pieno di 50 litri pari a 12,20 euro, la benzina in autostrada diminuirà da 1,967  a 1,723, mentre con 15 cent sarebbe stata pari a  1,784, un valore comunque accettabile. Elaborando i dati medi Mimit regionali della rete stradale, il gasolio calerà da 2.125 a 1,881, la benzina da 1,888 a 1,644, un valore fin troppo basso”.

Infine, concludendo il suo intervento, il presidente di UNC ha aggiunto: “Ora entro fine marzo è fondamentale si intervenga sulle bollette di luce e gas”.

Di seguito riportiamo la tabella dell’Unione Nazionale Consumatori in merito agli effetti del taglio delle accise sui prezzi medi Mimit in modalità self service
CARBURANTEPrezzo medio di oggi(in euro)Prezzo medio di domani(in euro)Risparmiox pieno da 50 litri(in euro)
Gasolio strade2,1251,881-12,20
Benzina strade1,8881,644-12,20
Gasolio autostrade2,1901,946-12,20
Benzina autostrade1,9671,723-12,20

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit)

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