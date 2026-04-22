Trento. Earth Day: aggiornata e integrata la “Piccola guida del riuso”

In occasione della Giornata della Terra, che si celebra oggi e coinvolge centinaia di Paesi nel mondo, è stata aggiornata e integrata la Piccola guida del riuso, disponibile sul sito del Comune di Trento e di Trento giovani.

Non c’è solo l’abbigliamento tra gli oggetti disponibili, ma anche libri, elettrodomestici e casalinghi ancora in buono stato, il cui riutilizzo contribuisce a non sprecare materie prime e a limitare la produzione di rifiuti.

Venti le realtà cittadine presenti al suo interno, tra attività benefiche e commerciali, impegnate a dare nuova vita agli oggetti. Tra loro, anche le tre Circoscrizioni di Gardolo, Povo e Ravina, dove gruppi di volontarie si alternano per ritirare, controllare, esporre e consegnare le cose che vengono donate.

Il punto del riuso di Gardolo si trova in via della Canova 6 ed è aperto il giovedì dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 12, festivi esclusi. Negli orari di apertura è possibile sia ritirare che donare, ma è necessario prendere appuntamento qualora si desiderino lasciare molte cose. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 3922025915 e consultare il profilo Facebook “Riuso Canova”.

A Povo, il punto si trova nella sala circoscrizionale in via Dallafior 4 ed è aperto il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 16. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 0461889920 o scrivere a circoscrizione.povo@comune.trento.it.

La Circoscrizione di Ravina mette a disposizione due stand di abiti donati e adatti alla stagione in corso, che possono essere ritirati negli orari di apertura della sede (al momento non è possibile donare). Per informazioni, è possibile chiamare il numero 0461889783 o scrivere a circoscrizione.ravina@comune.trento.it.

La Giornata della Terra, nata nel 1970 su iniziativa dell’ambientalista e pacifista statunitense John McConnell per salvaguardare le risorse naturali dallo sfruttamento intensivo e dall’inquinamento, è un’occasione per ricordare quanto importanti siano le azioni quotidiane di ciascuno e come la comunità possa trasformare una scelta che protegge l’ambiente in un gesto solidale verso il prossimo.

(Fonte: Comune di Trento)