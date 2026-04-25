Colpi di Marco: Buon San Marco.

Buon San Marco, Giuseppina, Martire innocente per un tema in classe non conforme ai “liberatori”. I tuoi 13 anni non impietosirono quelle belve assetate di sangue chiamati partigiani. Fosti stuprata, seviziata ed uccisa, in quel di Savona nell’aprile del 1945. Ti hanno uccisa, Giuseppina Ghersi , sfregiando il tuo corpo di fanciulla rubando l’innocenza dei tuoi anni. Rubandola ancora con il divieto di un giardino a te dedicato, continuando ad offenderti con il libro infame della meschina Nicoletta Bourbaki , pagata dagli altrettanto miserabili dell’ANPI per diffondere cazzate, nel maldestro tentativo di giustificare i loro compagni criminali.

Era una spia, scrive l’infame comunista, arrogante e minacciosa verso i cittadini di Savona. Soltanto una mente deficiente potrebbe credere ad una balla simile. Una bambina di 13 anni, una spia??? Oltretutto capace di minacciare un’intera città, a 13 anni? Una maranza ante litteram? Andate a farvi fottere. Buon San Marco, Giuseppina, Buon San Marco per noi intolleranti a festeggiare una liberazione puttana; Buon San Marco a noi non accettati il 25 aprile; Buon San Marco a chi non vide il 26 aprile e furono tanti, da Codevigo a Collegno, da Oderzo a Bologna, da Reggio Emilia a Schio, da Modena a…

Festeggiate il vostro 25 aprile, diversamente noi alzeremo orgogliosamente il nostro braccio, dalla prima fila fino alla Decima, e lo faremo fin quando la storia non sarà scritta con l’inchiostro della verità.

Dedicato a Giuseppina Ghersi, a Rolando Livi, Norma Cossetto, i fratelli Govoni ed a tutti i martiri degli aguzzini criminali chiamati partigiani.

Marco Vannucci