Qualità dell’aria in Europa: migliora ma non basta

La qualità dell’aria in Europa è migliorata, ma resta lontana da livelli davvero sicuri per la salute. È il quadro che emerge dalle ultime valutazioni dell’Agenzia europea dell’ambiente, basate sui dati raccolti e analizzati tra il 2024 e il 2025.

La maggior parte delle stazioni di monitoraggio europee rispetta oggi gli standard UE per alcuni tra i principali inquinanti, in particolare il particolato fine PM2.5 e il biossido di azoto. Il dato, però, racconta solo una parte della realtà. In una quota che arriva fino al 20% delle stazioni, i livelli di inquinamento restano ancora superiori ai limiti attuali, soprattutto per PM10, ozono a livello del suolo e benzo(a)pirene.

Il punto più delicato riguarda il confronto con le soglie indicate dall’Organizzazione mondiale della sanità. Anche dove le norme europee risultano formalmente rispettate, l’aria respirata da milioni di cittadini resta spesso oltre i valori considerati più prudenti per la tutela della salute.

A preoccupare in modo particolare è l’ozono troposferico, cioè l’ozono che si forma negli strati più bassi dell’atmosfera. Non va confuso con lo strato di ozono che protegge la Terra dalle radiazioni ultraviolette: qui si parla di un inquinante dannoso per l’uomo, per gli ecosistemi e per le coltivazioni.

La sua formazione è complessa. L’ozono a livello del suolo non viene emesso direttamente da una fonte precisa, ma nasce da reazioni chimiche tra ossidi di azoto e composti organici volatili, favorite dalla luce solare e dalle alte temperature. Per questo è più difficile da ridurre rispetto ad altri inquinanti.

Secondo l’EEA, nonostante la diminuzione complessiva delle emissioni dei principali precursori, i livelli di ozono non sono calati in modo significativo. Il cambiamento climatico rischia anzi di aggravare il problema: ondate di calore più frequenti e condizioni meteorologiche più favorevoli alla sua formazione possono rendere l’ozono una delle emergenze ambientali più difficili da gestire nei prossimi anni.

Le conseguenze non sono solo ambientali. L’inquinamento atmosferico resta il principale rischio ambientale per la salute in Europa: peggiora la qualità della vita, favorisce patologie respiratorie e cardiovascolari e comporta costi economici rilevanti, tra spese sanitarie, assenze dal lavoro e perdita di produttività. Per il solo ozono, le stime richiamate dall’Agenzia parlano di circa 63.000 decessi attribuibili nell’Unione europea, oltre a danni per miliardi di euro legati anche alla perdita di raccolti agricoli.

Il rapporto guarda poi al prossimo passaggio normativo. I nuovi standard europei sulla qualità dell’aria, applicabili dal 2030, saranno più severi e avvicineranno maggiormente la legislazione UE alle raccomandazioni dell’OMS. La distanza, però, resta significativa: per alcuni inquinanti, in particolare il particolato, nel 2024 il 30% o più delle stazioni di monitoraggio ha registrato valori superiori ai limiti rivisti.

Dal 2026 gli Stati membri saranno chiamati a predisporre apposite tabelle di marcia per la qualità dell’aria nelle aree in cui le concentrazioni superano i nuovi standard. Sarà un passaggio decisivo, perché il miglioramento registrato negli ultimi anni non basta ancora a chiudere la partita.

Il nodo, soprattutto per l’ozono, è che le misure locali non sempre sono sufficienti. Inquinanti e precursori possono viaggiare per lunghe distanze, superando i confini nazionali. Per questo l’EEA insiste sulla necessità di una cooperazione più forte tra città, Stati e istituzioni europee.