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Benzina. La classifica delle regioni più rincarate dopo rialzo delle accise

Di redazione
colorful fuel pumps at a gas station
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“Una stangata ha colpito gli automobilisti che sono rientrati dal Ponte del 1° maggio. Mentre il gasolio in questi giorni, dal 1° al 5 maggio, è sceso di prezzo in tutte le regioni e in autostrada è salito di appena 0,1 cent, ossia 5 cent per un pieno da litri, la benzina è decollata di oltre 17 centesimi, 17,2 in autostrada e 17,1 nella media stradale (conteggiando anche Bolzano e Trento), con un costo aggiuntivo per un rifornimento da 50 litri, rispettivamente, di 8,60 e 8,52 euro. Ma in alcune regioni è andata anche peggio.”

A denunciarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, intervenuto sulla delicata questione del rialzo delle accise sui carburanti.

Proseguendo nel suo intervento, il Presidente dell’UNC, ha anche aggiunto: “Il record di aumento spetta a Trento dove la benzina rincara di 18,5 cent, più dei 18,3 cent attesi per il rialzo di 15 cent delle accise se il prezzo industriale fosse rimasto costante, pari a 9 euro e 25 cent per un pieno. Medaglia d’argento per Toscana, Lombardia e Piemonte con un incremento di 18 cent, 9 euro a rifornimento. Segue il Veneto (+17,9 cent, pari a 8,95 euro). Quanto al prezzo in valore assoluto, dopo le autostrade dove si vende a 1,981, costa di più a Bolzano (1,945) a Trento e Valle d’Aosta (1,944) e in Calabria (1,940). Le regioni che hanno meno lucrato sul rialzo delle accise sono il Molise e la Basilicata, +15,1 cent pari a 7 euro e 55 a pieno”.

Di seguito riportiamo la tabella redatta dall’Unione Nazionale Consumatori sui rincari della benzina regione per regione.

Tabella: Prezzi medi del 5/5/26 della BENZINA e variazione del prezzo rispetto al 1° maggio (in ordine decrescente per variazione e poi per prezzo del 5/5)

NREGIONEPrezzo 1/05/26(in euro/litro)Prezzo 5/05/26(in euro/litro)Variazione del prezzo dal 1 al 5 maggio(in cent al litro)Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 1 al 5 maggio(in  euro)
1Trento1.7591.94418,59,25
2Toscana1.7501.93018,09,00
2Lombardia1.7471.92718,09,00
2Piemonte1.7461.92618,09,00
5Veneto1.7491.92817,98,95
6Valle d’Aosta1.7661.94417,88,90
6Liguria1.7561.93417,88,90
8Friuli Venezia Giulia1.7631.93917,68,80
8Sardegna1.7581.93417,68,80
10Sicilia1.7601.93517,58,75
11Emilia Romagna1.7561.93017,48,70
12AUTOSTRADALE1.8091.98117,28,60
13Puglia1.7661.93516,98,45
13Abruzzo1.7521.92116,98,45
13Marche1.7381.90716,98,45
16Umbria1.7521.92016,88,40
17Bolzano1.7791.94516,68,30
17Calabria1.7741.94016,68,30
19Lazio1.7541.91716,38,15
20Basilicata1.7761.93115,57,75
21Molise1.7711.92215,17,55
21Campania1.7551.90615,17,55

(Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit)

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