Benzina. La classifica delle regioni più rincarate dopo rialzo delle accise

“Una stangata ha colpito gli automobilisti che sono rientrati dal Ponte del 1° maggio. Mentre il gasolio in questi giorni, dal 1° al 5 maggio, è sceso di prezzo in tutte le regioni e in autostrada è salito di appena 0,1 cent, ossia 5 cent per un pieno da litri, la benzina è decollata di oltre 17 centesimi, 17,2 in autostrada e 17,1 nella media stradale (conteggiando anche Bolzano e Trento), con un costo aggiuntivo per un rifornimento da 50 litri, rispettivamente, di 8,60 e 8,52 euro. Ma in alcune regioni è andata anche peggio.”
A denunciarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, intervenuto sulla delicata questione del rialzo delle accise sui carburanti.
Proseguendo nel suo intervento, il Presidente dell’UNC, ha anche aggiunto: “Il record di aumento spetta a Trento dove la benzina rincara di 18,5 cent, più dei 18,3 cent attesi per il rialzo di 15 cent delle accise se il prezzo industriale fosse rimasto costante, pari a 9 euro e 25 cent per un pieno. Medaglia d’argento per Toscana, Lombardia e Piemonte con un incremento di 18 cent, 9 euro a rifornimento. Segue il Veneto (+17,9 cent, pari a 8,95 euro). Quanto al prezzo in valore assoluto, dopo le autostrade dove si vende a 1,981, costa di più a Bolzano (1,945) a Trento e Valle d’Aosta (1,944) e in Calabria (1,940). Le regioni che hanno meno lucrato sul rialzo delle accise sono il Molise e la Basilicata, +15,1 cent pari a 7 euro e 55 a pieno”.
Di seguito riportiamo la tabella redatta dall’Unione Nazionale Consumatori sui rincari della benzina regione per regione.
Tabella: Prezzi medi del 5/5/26 della BENZINA e variazione del prezzo rispetto al 1° maggio (in ordine decrescente per variazione e poi per prezzo del 5/5)
|N
|REGIONE
|Prezzo 1/05/26(in euro/litro)
|Prezzo 5/05/26(in euro/litro)
|Variazione del prezzo dal 1 al 5 maggio(in cent al litro)
|Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 1 al 5 maggio(in euro)
|1
|Trento
|1.759
|1.944
|18,5
|9,25
|2
|Toscana
|1.750
|1.930
|18,0
|9,00
|2
|Lombardia
|1.747
|1.927
|18,0
|9,00
|2
|Piemonte
|1.746
|1.926
|18,0
|9,00
|5
|Veneto
|1.749
|1.928
|17,9
|8,95
|6
|Valle d’Aosta
|1.766
|1.944
|17,8
|8,90
|6
|Liguria
|1.756
|1.934
|17,8
|8,90
|8
|Friuli Venezia Giulia
|1.763
|1.939
|17,6
|8,80
|8
|Sardegna
|1.758
|1.934
|17,6
|8,80
|10
|Sicilia
|1.760
|1.935
|17,5
|8,75
|11
|Emilia Romagna
|1.756
|1.930
|17,4
|8,70
|12
|AUTOSTRADALE
|1.809
|1.981
|17,2
|8,60
|13
|Puglia
|1.766
|1.935
|16,9
|8,45
|13
|Abruzzo
|1.752
|1.921
|16,9
|8,45
|13
|Marche
|1.738
|1.907
|16,9
|8,45
|16
|Umbria
|1.752
|1.920
|16,8
|8,40
|17
|Bolzano
|1.779
|1.945
|16,6
|8,30
|17
|Calabria
|1.774
|1.940
|16,6
|8,30
|19
|Lazio
|1.754
|1.917
|16,3
|8,15
|20
|Basilicata
|1.776
|1.931
|15,5
|7,75
|21
|Molise
|1.771
|1.922
|15,1
|7,55
|21
|Campania
|1.755
|1.906
|15,1
|7,55
(Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit)