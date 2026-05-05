Benzina. La classifica delle regioni più rincarate dopo rialzo delle accise

“Una stangata ha colpito gli automobilisti che sono rientrati dal Ponte del 1° maggio. Mentre il gasolio in questi giorni, dal 1° al 5 maggio, è sceso di prezzo in tutte le regioni e in autostrada è salito di appena 0,1 cent, ossia 5 cent per un pieno da litri, la benzina è decollata di oltre 17 centesimi, 17,2 in autostrada e 17,1 nella media stradale (conteggiando anche Bolzano e Trento), con un costo aggiuntivo per un rifornimento da 50 litri, rispettivamente, di 8,60 e 8,52 euro. Ma in alcune regioni è andata anche peggio.”

A denunciarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, intervenuto sulla delicata questione del rialzo delle accise sui carburanti.

Proseguendo nel suo intervento, il Presidente dell’UNC, ha anche aggiunto: “Il record di aumento spetta a Trento dove la benzina rincara di 18,5 cent, più dei 18,3 cent attesi per il rialzo di 15 cent delle accise se il prezzo industriale fosse rimasto costante, pari a 9 euro e 25 cent per un pieno. Medaglia d’argento per Toscana, Lombardia e Piemonte con un incremento di 18 cent, 9 euro a rifornimento. Segue il Veneto (+17,9 cent, pari a 8,95 euro). Quanto al prezzo in valore assoluto, dopo le autostrade dove si vende a 1,981, costa di più a Bolzano (1,945) a Trento e Valle d’Aosta (1,944) e in Calabria (1,940). Le regioni che hanno meno lucrato sul rialzo delle accise sono il Molise e la Basilicata, +15,1 cent pari a 7 euro e 55 a pieno”.

Di seguito riportiamo la tabella redatta dall’Unione Nazionale Consumatori sui rincari della benzina regione per regione.

Tabella: Prezzi medi del 5/5/26 della BENZINA e variazione del prezzo rispetto al 1° maggio (in ordine decrescente per variazione e poi per prezzo del 5/5)

N REGIONE Prezzo 1/05/26(in euro/litro) Prezzo 5/05/26(in euro/litro) Variazione del prezzo dal 1 al 5 maggio(in cent al litro) Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 1 al 5 maggio(in euro) 1 Trento 1.759 1.944 18,5 9,25 2 Toscana 1.750 1.930 18,0 9,00 2 Lombardia 1.747 1.927 18,0 9,00 2 Piemonte 1.746 1.926 18,0 9,00 5 Veneto 1.749 1.928 17,9 8,95 6 Valle d’Aosta 1.766 1.944 17,8 8,90 6 Liguria 1.756 1.934 17,8 8,90 8 Friuli Venezia Giulia 1.763 1.939 17,6 8,80 8 Sardegna 1.758 1.934 17,6 8,80 10 Sicilia 1.760 1.935 17,5 8,75 11 Emilia Romagna 1.756 1.930 17,4 8,70 12 AUTOSTRADALE 1.809 1.981 17,2 8,60 13 Puglia 1.766 1.935 16,9 8,45 13 Abruzzo 1.752 1.921 16,9 8,45 13 Marche 1.738 1.907 16,9 8,45 16 Umbria 1.752 1.920 16,8 8,40 17 Bolzano 1.779 1.945 16,6 8,30 17 Calabria 1.774 1.940 16,6 8,30 19 Lazio 1.754 1.917 16,3 8,15 20 Basilicata 1.776 1.931 15,5 7,75 21 Molise 1.771 1.922 15,1 7,55 21 Campania 1.755 1.906 15,1 7,55

(Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit)