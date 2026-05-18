Soccorso Alpino. Intervento per climber colpito da scarica di sassi lungo il Diedro Martini

Un climber trentino è stato soccorso nella tarda mattinata di ieri dopo essere stato colpito da una scarica di sassi mentre era impegnato a scalare da primo di cordata lungo il quarto tiro del Diedro Martini, storico itinerario di arrampicata sulla parete di Cima alle Coste (Valle del Sarca).

L’uomo, investito dalle pietre, è precipitato per circa una quindicina di metri, riportando diversi politraumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11 da parte di un’altra cordata, che procedeva sulla stessa parete, in una via parallela, e che aveva assistito all’incidente.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, che ha provveduto a sbarcare in parete il tecnico di elisoccorso e il medico, al fine di prestare le prime cure del caso al ferito.

In una seconda rotazione, il velivolo si è portato in piazzola, recuperando due operatori della stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, messisi a disposizione per coadiuvare nelle operazioni.

I due sono dunque stati sbarcati in parete e hanno aiutato il medico e il tecnico di elisoccorso a mettere in sicurezza il compagno di cordata e ad imbarellare il climber.

Quest’ultimo, è stato quindi immediatamente elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento assieme al medico, mentre i due soccorritori, il tecnico di elisoccorso e il compagno di cordata sono stati recuperati, sempre dall’elicottero, in una rotazione successiva. Le operazioni si sono infine concluse alle 13.40.