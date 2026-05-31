Giornata senza tabacco, la citisina per smettere di fumare

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, torna al centro del dibattito la citisina, farmaco utilizzato per aiutare i fumatori a smettere e indicato dall’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona come una delle opzioni più economiche nel trattamento della dipendenza da nicotina.

La citisina è un composto organico di origine naturale, estratto principalmente dai semi di piante della famiglia delle Leguminose. Agisce sui recettori nicotinici, contrastando gli effetti della nicotina e contribuendo a ridurre i sintomi di astinenza.

Secondo l’Aoui di Verona, il suo profilo di costo contenuto la rende particolarmente interessante soprattutto per i forti fumatori, che spesso necessitano di trattamenti più lunghi e dosaggi terapeutici più elevati.

Inserita lo scorso anno nella lista dei farmaci essenziali dell’Organizzazione mondiale della Sanità, la citisina viene utilizzata da dieci anni nell’Unità operativa complessa Medicina delle dipendenze di Borgo Roma, diretta dal dottor Fabio Lugoboni.

Il farmaco non è ancora prescrivibile con ricetta rossa, ma viene somministrato come preparato galenico ai pazienti in carico all’unità operativa.

Nel 2024 l’Aoui ha lavorato anche a uno studio, pubblicato sulla rivista Frontiers, sul trattamento della dipendenza da fumo con citisina in ambiente ospedaliero. Il progetto ha coinvolto 300 fumatori maggiorenni, ricoverati presso l’Azienda ospedaliera e motivati alla cessazione tabagica. I pazienti sono stati seguiti per un anno, con monitoraggio dell’astinenza tramite diario giornaliero e test del monossido di carbonio.

La dipendenza da tabacco resta uno dei principali fattori prevenibili di mortalità a livello globale. Il fumo è collegato non solo a patologie tumorali, come il cancro ai polmoni, ma anche a malattie cardiovascolari e respiratorie croniche.

“La nostra Unità operativa vede ogni anno 300 fumatori”, spiega Lugoboni, ricordando che il centro veronese è tra i più importanti in Italia e che l’ospedale somministra la citisina ai pazienti ricoverati nei reparti che manifestano la volontà di smettere di fumare.