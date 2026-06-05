Trento, dall’11 giugno arriva la linea 18: parcheggi gratuiti, ospedali e centro collegati

Dall’11 giugno Trento avrà una nuova linea urbana pensata per collegare i parcheggi gratuiti di Trento Sud con gli ospedali, gli impianti sportivi e il centro città. È la linea 18, studiata da Trentino Trasporti insieme al Comune per offrire un’alternativa concreta all’auto privata in una delle zone più frequentate e più delicate della città.

Il nuovo servizio sostituirà le precedenti linee A e A/ e avrà una frequenza di 15 minuti nei giorni feriali e di 30 minuti nei festivi. Le corse collegheranno le aree di sosta di via Lidorno, via Bartali, via Ragazzi del ’99 e della Maccani Ice Arena con il centro e con la stazione ferroviaria di piazza Dante.

La linea nasce anche su richiesta di Asuit, dell’ospedale San Camillo e dei mobility manager di grandi aziende come Zobele, Gpi e Dolomiti Energia. L’obiettivo è alleggerire la pressione del traffico in un’area dove si concentrano ospedali, attività economiche con molti dipendenti, impianti sportivi e servizi pubblici.

Saranno servite direttamente cinque strutture sanitarie: il poliambulatorio Crosina Sartori, l’ospedale Santa Chiara, il presidio ospedaliero Villa Igea, la casa di cura Villa Bianca e l’ospedale San Camillo. Per il Santa Chiara è stata realizzata anche la nuova fermata Orsi.

La nuova linea sarà utile anche per raggiungere il polo sportivo sud, dalla Bts Arena alla Maccani Ice Arena, fino al centro sportivo Manazzon con piscine e palestre. Il percorso arriverà fino alla stazione di piazza Dante, per poi invertire la marcia e tornare verso i parcheggi di Trento Sud.

I parcheggi collegati sono gratuiti e videosorvegliati. Quello di via Bartali conta 135 posti, quello di via Lidorno 156, quello di via Ragazzi del ’99 132, ai quali si aggiungono le aree della Maccani Ice Arena con capienza variabile.

Il sindaco Franco Ianeselli ha parlato di un progetto semplice ma ambizioso, pensato per residenti e pendolari. L’assessore alla Mobilità e ambiente Michele Brugnara ha ricordato che il Comune investe un milione di euro nella nuova linea, inserita negli obiettivi del Piano urbano per la mobilità sostenibile.

La tariffa sarà quella urbana ordinaria. Il biglietto potrà essere acquistato a bordo o tramite le app di mobile ticketing, con lo sconto previsto per questa modalità. Tutti i mezzi impiegati sulla linea saranno accessibili e senza barriere.