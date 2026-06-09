La situazione a Cuba, lo stato dell’arte

Negli ultimi mesi, Cuba si trova al centro dell’attenzione internazionale per diversi motivi legati a cambiamenti politici, economici e sociali che stanno influenzando profondamente la vita dei suoi cittadini. Per capire cosa succede a Cuba ultimamente, è importante considerare alcuni aspetti chiave che riguardano il contesto interno del Paese, così come le dinamiche delle relazioni internazionali.

Innanzitutto, bisogna sottolineare le difficoltà economiche che Cuba sta attraversando. La crisi si è aggravata negli ultimi anni a causa di molteplici fattori: l’impatto della pandemia da COVID-19 ha fortemente colpito il settore turistico, una delle principali fonti di reddito per l’isola; le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti, inasprite durante l’amministrazione Trump, continuano ad avere effetti pesanti sull’economia cubana; infine, inefficienze interne e problemi strutturali dell’economia pianificata hanno complicato ulteriormente la situazione. In questo contesto, l’inflazione è aumentata, la carenza di beni di prima necessità è diventata più evidente, e molti cittadini si trovano a vivere condizioni di disagio e incertezza.

A questo si aggiungono le tensioni sociali crescenti. Nel luglio 2021, sono scoppiate proteste di massa a Cuba, eventi rari nella storia recente dell’isola, che hanno manifestato il malcontento diffuso soprattutto tra i giovani, intolleranti verso la scarsità di libertà civili, economiche e politiche. Il governo ha risposto con una certa durezza, reprimendo alcune manifestazioni e limitando l’accesso a Internet per controllare il flusso di informazioni. Tuttavia, queste proteste hanno messo in luce una richiesta sempre più pressante da parte di grandi fette della popolazione per un cambiamento che permetta una maggiore apertura e una migliore qualità della vita.

Dal punto di vista politico, il panorama sta lentamente evolvendo. Dopo il ritiro di Raul Castro dalla guida del Partito Comunista, il presidente Miguel Díaz-Canel, pur mantenendo fede ai principi del socialismo cubano, sembra cercare nuove modalità di governo che possano adattarsi alle mutate condizioni nazionali e internazionali. L’intenzione appare quella di trovare un equilibrio tra il mantenimento del controllo statale e qualche forma di liberalizzazione economica, anche attraverso riforme che incentivino l’imprenditorialità privata e gli investimenti stranieri. Questa strategia però si scontra con resistenze interne e l’incertezza generale sulla direzione futura del Paese.

Inoltre, non vanno trascurate le recenti evoluzioni nelle relazioni esterne di Cuba. Con l’insediamento della nuova amministrazione statunitense nel 2021, si attendeva un possibile allentamento delle sanzioni e un avvio di dialogo più costruttivo, ma finora i progressi sono stati limitati. Cuba continua a cercare nuovi partner commerciali ed economici, soprattutto nei paesi dell’America Latina, in Europa e in Asia, per cercare di compensare le difficoltà provocate dall’embargo americano. In particolare, la collaborazione con Venezuela e Russia rimane fondamentale per la sicurezza energetica e il sostegno politico.

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