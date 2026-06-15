L’Italia che non funziona: la Pubblica amministrazione guida la classifica dei disservizi

La Pubblica amministrazione continua a essere il settore che genera il maggior numero di segnalazioni da parte dei cittadini. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio realizzato da Aduc, che fotografa le principali criticità riscontrate dagli utenti nei rapporti con enti pubblici e fornitori di servizi.
Secondo i dati diffusi dall’associazione dei consumatori, oltre una segnalazione su cinque riguarda proprio la Pubblica amministrazione, che si conferma al primo posto nella classifica dei disservizi.
Alle sue spalle si collocano telecomunicazioni, banche e prodotti finanziari, settori che da anni figurano tra quelli maggiormente interessati da reclami e richieste di assistenza.
L’analisi evidenzia come la burocrazia continui a rappresentare una delle principali fonti di difficoltà per cittadini e imprese, tra ritardi, procedure complesse e problemi nei rapporti con gli uffici.
Nel monitoraggio trovano spazio anche le criticità legate all’energia, alla sanità, ai viaggi, alle assicurazioni e agli acquisti.
Per Aduc il quadro restituisce l’immagine di un Paese nel quale molti dei problemi quotidiani dei cittadini continuano a concentrarsi nei servizi essenziali e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.