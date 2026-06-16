Lega Trentino, congressi a Mori e Tione/Rendena: confermati Scarabello Vettore e Salvaterra

La Lega Trentino prosegue il proprio percorso congressuale sul territorio con due nuove conferme alla guida delle sezioni locali. Nei giorni scorsi si sono svolti i congressi della sezione Tione/Rendena e della sezione di Mori, che hanno portato alla riconferma rispettivamente di Michele Salvaterra e di Silvana Scarabello Vettore.

A Tione/Rendena l’assemblea dei militanti ha rinnovato la fiducia a Michele Salvaterra nel ruolo di segretario di sezione. Il direttivo sarà composto da Albina Garbaini, Bruno Tisi, Cesare Cominotti e Massimo Cantonati. Faranno parte del coordinamento, come membri di diritto, anche Roberto Failoni, assessore provinciale, e Diego Binelli, già parlamentare e fondatore della sezione vent’anni fa.

Il segretario provinciale della Lega Trentino, Diego Binelli, ha espresso soddisfazione per l’esito del congresso. «La riconferma di Michele Salvaterra, con il rinnovo del direttivo della sezione Tione/Rendena, conferma la vivacità del nostro movimento sul territorio. La Lega, che continua a crescere anche in Trentino, si è strutturata nel tempo proprio grazie a persone che hanno scelto e scelgono ancora oggi di mettere il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della comunità».

Binelli ha rivolto a Salvaterra e alla nuova squadra l’augurio di buon lavoro, sottolineando il ruolo della sezione come punto di raccordo tra le istanze locali e l’azione politica provinciale.

«Ringrazio i militanti per avermi rinnovato la fiducia e il segretario Diego Binelli per il sostegno», ha dichiarato Salvaterra dopo la riconferma. «Grazie anche all’assessore Failoni, sempre attento alle esigenze del territorio. Il nostro obiettivo è proseguire con il presidio e l’ascolto della valle: continuiamo ad essere un punto di riferimento per i cittadini, ascoltando le loro necessità e traducendole in risposte concrete».

A Mori, invece, il congresso si è svolto domenica 14 giugno 2026. Anche in questo caso l’assemblea dei militanti ha scelto la continuità, confermando Silvana Scarabello Vettore nel ruolo di segretaria della sezione locale. Il nuovo direttivo sarà composto da Scarabello Vettore, Fabio Benamati, Fabio Sartori e Nadia Mazzola.

Nel comunicato, la Lega Trentino richiama anche il risultato ottenuto alle comunali del 2025, quando la coalizione di centrodestra è arrivata per la prima volta ad amministrare Mori. Il congresso è stato quindi anche l’occasione per fare il punto dopo un anno di lavoro in maggioranza al servizio della comunità.

«La riconferma di Silvana Scarabello Vettore e l’elezione del nuovo direttivo della sezione di Mori conferma la volontà di dare continuità al lavoro di una compagine impegnata da tempo sul territorio», ha dichiarato Binelli. «A Silvana, oggi anche assessore del Comune di Mori, e alla sua squadra va il mio augurio di buon lavoro: sono certo che sapranno continuare a raccogliere le esigenze del loro territorio, agendo come interlocutori tra le istanze locali e l’azione politica locale e provinciale».

Anche Scarabello Vettore ha ringraziato militanti e vertici del partito per la fiducia ricevuta. «Il nostro obiettivo sarà ora proseguire con il presidio e l’ascolto del territorio come forza di maggioranza che amministra questo comune», ha affermato. «Possiamo essere un punto di riferimento per i cittadini di Mori, ascoltando le loro necessità e traducendole in risposte concrete».