Oro fisico e piani di acquisto a rate: attenzione ai costi nascosti

Negli ultimi anni l’oro è tornato al centro dell’attenzione dei risparmiatori italiani. Il forte aumento delle quotazioni, l’inflazione, le tensioni geopolitiche e la sfiducia verso i mercati finanziari hanno spinto molte persone a guardare al metallo giallo come a un bene semplice, concreto e rassicurante. L’oro fisico ha un grande vantaggio psicologico, si vede, si pesa, si tocca. Ma proprio questa apparente semplicità può diventare una trappola. Quando un bene sale molto di prezzo e diventa di moda, arrivano inevitabilmente venditori, intermediari, reti commerciali e, nei casi peggiori, anche vere e proprie frodi.

Il problema, quindi, non è l’oro in sé. Il problema è come viene venduto.

Acquistare oro fisico in modo diretto

Chi vuole acquistare oro fisico da investimento può farlo in modo diretto, rivolgendosi a operatori professionali autorizzati, banchi metalli o rivenditori specializzati, acquistando lingotti o monete in un’unica soluzione. In questo caso il risparmiatore deve verificare alcuni elementi essenziali come ad esempio che il venditore sia autorizzato, che il lingotto sia certificato, che il prezzo applicato sia chiaro, che sia indicata la differenza tra il valore dell’oro e il prezzo effettivo di acquisto, che siano noti gli eventuali costi di custodia, consegna e futura rivendita.

Il costo principale è lo spread, cioè la differenza tra il valore teorico dell’oro e il prezzo pagato dal cliente. Uno spread esiste sempre. Nessuno vende oro fisico al prezzo “nudo” della quotazione internazionale. Ma una cosa è pagare uno spread ragionevole, altra cosa è pagare caricamenti molto elevati, magari nascosti dentro piani, rate, servizi accessori o formule commerciali poco intuitive.

Il caso Global Group Consulting

La cronaca recente dimostra quanto l’oro possa essere usato come calamita commerciale. Il caso Global Group Consulting è emblematico. Secondo le ricostruzioni giornalistiche e giudiziarie, migliaia di risparmiatori sarebbero stati attratti da proposte legate all’acquisto di lingotti d’oro, con promesse di rendimenti molto elevati, anche del 3-4% al mese. In quel caso l’oro non era solo un bene da acquistare. Era lo strumento narrativo per dare credibilità all’operazione. Il messaggio era rassicurante, c’è l’oro, quindi c’è garanzia. Ma questa conclusione è sbagliata. La presenza dell’oro non trasforma automaticamente una proposta commerciale in un investimento sicuro. Se all’oro vengono associati rendimenti periodici, promesse di restituzione, contratti di deposito, investimenti in altri settori o meccanismi difficili da comprendere, il risparmiatore deve fermarsi.

L’oro non produce cedole, interessi o rendimenti mensili. Può salire o scendere di prezzo. Punto.

Chi promette guadagni fissi e ricorrenti usando l’oro come giustificazione sta già mandando un segnale di pericolo.

La nuova moda: comprare oro a rate

Accanto ai casi estremi, che possono sfociare nella truffa, esiste poi un’altra area più sottile, quella dei piani di acquisto di oro fisico a rate. Qui il tema non è necessariamente la frode. Il tema è il costo reale per il risparmiatore. Sempre più società propongono formule apparentemente semplici, invece di comprare subito un lingotto, il cliente versa una rata mensile e accumula oro nel tempo. Il linguaggio è quello rassicurante del piano di accumulo, delle piccole somme, della gradualità, della protezione del patrimonio e del bene rifugio accessibile a tutti.

Ma bisogna leggere il contratto.

Il punto decisivo è capire quanto del denaro versato diventa davvero oro e quanto, invece, finisce in costi, spread, quote di apertura, custodia, servizi o commissioni commerciali.

Care Is Gold: quota iniziale e spread

Nel modulo d’ordine Care Is Gold emerge un meccanismo che il consumatore deve comprendere molto bene prima di firmare. Il cliente non versa semplicemente denaro che viene trasformato integralmente in oro. Nel piano compare una “Quota Servizi e Apertura Deposito”, che può arrivare a diverse migliaia di euro. Nel caso di un piano da 1.000 grammi, ad esempio, la quota servizi indicata nel modulo è pari a 5.000 euro.

Questa somma non è oro acquistato immediatamente. È un costo del servizio.

A questo si aggiunge un secondo elemento, l’oro viene acquistato applicando una maggiorazione rispetto al prezzo di riferimento. Nel modulo sono indicate percentuali diverse in base alla tariffa e alla pezzatura scelta. In alcune combinazioni la maggiorazione può superare il 20%. Questo significa che il cliente subisce due penalizzazioni, prima paga una quota iniziale che non diventa subito oro; poi compra oro a un prezzo maggiorato rispetto al valore di mercato. Facciamo un esempio semplice. Se l’oro vale 100 euro al grammo e il piano applica una maggiorazione del 20%, il cliente non compra l’oro a 100 euro, ma a 120 euro al grammo. Se poi versa anche 5.000 euro di quota iniziale, il punto di pareggio si allontana ancora di più. In pratica, prima che il cliente inizi davvero a guadagnare, l’oro deve salire abbastanza da recuperare sia la quota iniziale sia lo spread applicato all’acquisto. Chi guadagna subito è la società che vende il piano e chi lo distribuisce. Il cliente, invece, parte in perdita.

Golden Age: formule diverse, ma costi da leggere

Nei contratti Golden Age esaminati compaiono due formule: HELIOR ONE e HELIOR PLAN.

HELIOR ONE è la formula di acquisto in unica soluzione. In questo caso il meccanismo è più lineare rispetto a un piano a rate. Il cliente compra una quantità di oro fisico, con un minimo di 100 grammi, e paga prezzo dell’oro, spread, manifattura e custodia. Lo spread indicato varia dal 2% al 5% in base alla quantità acquistata. Questa formula è più comprensibile, perché il cliente vede separati il valore dell’oro, lo spread, la manifattura e la custodia. Tuttavia non bisogna trascurare la custodia, che può incidere se pagata anticipatamente per più anni, e la commissione di riacquisto applicabile in caso di rivendita.

HELIOR PLAN, invece, è il piano di accumulo in lingotti d’oro. Qui il meccanismo diventa più

delicato. Il contratto prevede una quota iniziale, denominata “Quota DOC”, pari al 10% del montante del piano, e uno spread del 15% sui versamenti mensili. Anche in questo caso il cliente non trasforma tutto il versamento mensile in oro, perché una parte rilevante viene assorbita dai costi. Il meccanismo può apparire meno oneroso di altri piani presenti sul mercato, ma resta comunque costoso se confrontato con un acquisto diretto di oro fisico presso un operatore efficiente o con strumenti finanziari sull’oro a basso costo.

Acquisto diretto o acquisto a rate?

Fra acquisto diretto in unica soluzione e acquisto a rate, la prima opzione è normalmente più

lineare e più facile da valutare. Nell’acquisto diretto il cliente paga il lingotto e uno spread più facilmente misurabile. Nel piano a rate, invece, il cliente paga anche gradualità, comodità, struttura commerciale, quote iniziali, spread più alti e vincoli contrattuali.

Tutti questi costi riducono il valore effettivo dell’oro acquistato.

Pagare a rate non è di per sé scorretto. Il problema nasce quando il consumatore non comprende esattamente quanto del suo versamento diventa oro, quanto viene trattenuto come costo, a quale prezzo viene comprato l’oro, quanto dovrebbe rivalutarsi l’oro per recuperare i costi, cosa succede se interrompe il piano, a quali condizioni può vendere o farsi consegnare i lingotti e quanto costa la custodia.

Sul tema degli acquisti a rate merita attenzione anche la riflessione del nostro legale Aduc Avv. Emmanuela Bertucci, che ha trattato in generale il tema dei rischi del “compri ora, paghi dopo” e degli oneri che possono essere sottovalutati dal consumatore.

È un richiamo utile anche in questo caso proprio perché l’acquisto a rate dovrebbe essere scelto solo quando è davvero necessario e solo dopo aver compreso bene il costo complessivo dell’operazione. Se applicata all’oro fisico, la rata può dare l’impressione di rendere più accessibile un bene rifugio, ma può anche nascondere costi elevati e rendere molto più difficile capire quanto oro si sta realmente acquistando.

Le domande da fare prima di firmare

Prima di aderire a un piano di acquisto di oro fisico, il consumatore dovrebbe farsi mettere per iscritto alcune risposte.

Quanto oro compro effettivamente con il primo versamento?

Quale parte del mio denaro va in costi?

Qual è il prezzo al grammo applicato rispetto alla quotazione ufficiale?

Qual è lo spread complessivo?

Ci sono quote iniziali di apertura, deposito o servizio?

La quota iniziale viene recuperata? Quando? A quali condizioni?

Se interrompo il piano, perdo parte della quota iniziale?

Quanto costa la custodia?

Quanto pago se vendo?

Posso acquistare lo stesso lingotto direttamente sul mercato a un prezzo inferiore?

Quest’ultima domanda è decisiva. Se lo stesso oro, con le stesse caratteristiche, può essere acquistato direttamente da un operatore autorizzato a un prezzo molto più basso, il piano rateale non è una forma di tutela del risparmio. È una modalità costosa di distribuzione commerciale.

Conclusione

L’oro può avere un ruolo in un patrimonio diversificato. Ma non bisogna confondere il valore dell’oro con il valore della proposta commerciale che ci viene fatta. Una cosa è comprare oro fisico in modo diretto, consapevole, con prezzo chiaro, costi misurabili e all’interno di una strategia di diversificazione del proprio patrimonio finanziario e immobiliare. Altra cosa è entrare in piani a rate dove il cliente paga subito quote di apertura, spread elevati, costi di custodia, bonus condizionati e meccanismi commerciali che rendono molto difficile rientrare dall’investimento in tempi ragionevoli. Inoltre, questi acquisti vengono spesso proposti senza una vera valutazione del peso che l’oro finirà per assumere nel patrimonio complessivo del risparmiatore. L’oro può avere una funzione di diversificazione, ma non dovrebbe diventare l’unica forma di risparmio né assorbire quote eccessive della liquidità familiare. È frequente imbattersi in situazioni in cui il piano di accumulo in oro viene presentato come una soluzione semplice e prudente, ma in concreto diventa l’unico accantonamento del cliente. Questo espone a diversi rischi:

concentrazione eccessiva su un solo bene, difficoltà di smobilizzo, costi di uscita, tempi di consegna o rivendita e, soprattutto, riduzione della liquidità disponibile per affrontare spese impreviste, emergenze familiari o esigenze di breve periodo. Il risparmio dovrebbe prima garantire equilibrio, liquidità e protezione. Solo dopo può essere destinato, in misura ragionevole, anche a beni reali come l’oro. Quando invece tutto viene convogliato in un piano rateale costoso e poco flessibile, il rischio è che il consumatore creda di mettere al sicuro il proprio denaro, ma in realtà si privi proprio delle risorse che potrebbero servirgli nei momenti di bisogno.

Il messaggio per i consumatori è quindi di non farsi abbagliare dall’oro. Il luccichio del lingotto può nascondere costi molto pesanti. E quando un bene diventa di moda, la domanda da farsi non è solo: “Quanto potrei guadagnare?”. La domanda più importante è: “Chi ci guadagna subito dall’operazione?”.

Roberto Cappiello

Consulente e pianificatore finanziario indipedente, responsabile sede Brescia di Aduc