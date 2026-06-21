Trento, lunedì 22 alla Biblioteca comunale il libro sugli archivi dei penalisti italiani

Un viaggio negli archivi e nelle biblioteche dei grandi penalisti italiani fa tappa a Trento. Lunedì 22 giugno, alle 16, la sala degli Affreschi della Biblioteca comunale di Trento, nella sede centrale di via Roma, ospita la presentazione del volume “Gli archivi e le biblioteche dei penalisti italiani. Problemi, censimenti, digitalizzazioni”, curato da Stefano Malfatti, Nicola Recchia, Elio Tavilla e Paolo Tinti. L’appuntamento, aperto al pubblico, si trasforma anche in una giornata di studio dedicata al patrimonio documentario dei giuristi italiani.

Il libro raccoglie gli atti del convegno conclusivo del progetto “CriArcLi – Archivi e biblioteche dei penalisti italiani fra Otto e Novecento”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Prin-Pnrr 2022. Un’indagine che ha approfondito storia, conservazione e valorizzazione dei fondi documentari e bibliografici dei penalisti italiani.

La ricerca si è mossa lungo due direttrici. Da un lato il censimento e la descrizione degli archivi e delle biblioteche dei docenti universitari di diritto penale attivi tra Ottocento e Novecento; dall’altro l’approfondimento di due figure di spicco: Pietro Ellero (1833-1933), il cui archivio è conservato alla Biblioteca universitaria di Bologna, e Marcello Finzi (1879-1956), la cui biblioteca è custodita dall’Università di Trieste.

Le schede dedicate ai protagonisti della ricerca permettono un accesso immediato ai fondi conservati da oltre trentacinque istituti e soggetti diversi. Attraverso il confronto tra i vari casi di studio, il progetto ha messo a punto modelli e metodologie per il trattamento di questi materiali e per la pubblicazione online delle descrizioni in forma integrata, aprendo la strada a prospettive di indagine più ampie sull’intero patrimonio dei giuristi italiani.

Alla presentazione interverranno Davide Rossi dell’Università di Trieste, Raffaele Antonio Cosimo Pittella dell’Università Roma Tre, Laura Desideri, già responsabile della Biblioteca del Gabinetto scientifico-letterario G.P. Vieusseux, e Silvia Piccinelli e Giorgia Spinali dell’Università di Trento. A moderare l’incontro sarà Alessandra Faes della Biblioteca comunale di Trento.

Fonte: Biblioteca comunale di Trento