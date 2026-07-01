Saldi estivi e rifiuti tessili: l’80% dei vestiti non viene riciclato

Conto alla rovescia per i saldi estivi, un appuntamento atteso da oltre sei famiglie italiane su dieci. Se per il 90% dei consumatori gli sconti rappresentano il momento ideale per rinnovare il guardaroba, le occasioni di risparmio rischiano di alimentare una produzione insostenibile di rifiuti tessili.

Secondo i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), il consumo medio pro capite in Italia è passato da 17 a 19 kg annui tra il 2019 e il 2022. A fronte di questa crescita, la gestione del fine vita intercetta volumi ancora troppo bassi: le rilevazioni ISPRA indicano infatti che l’80% dei tessili non viene conferito nella raccolta differenziata, escludendo questi materiali da qualsiasi percorso di riciclo.

Sull’argomento, è arrivato l’intervento di Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecotessili, il consorzio di produttori tessili del Sistema Ecolight, che ha specificato: “Quando si parla di sostenibilità nel tessile, l’attenzione si concentra spesso sulla fase di produzione o sul riciclo di un dato prodotto. In realtà una gestione sostenibile non inizia quando una t-shirt o un paio di sneakers vengono gettati, ma nel momento stesso in cui vengono acquistat. Una parte importante della sfida si gioca nelle decisioni quotidiane di ciascuno di noi, a partire dagli acquisti. I saldi possono essere l’occasione per acquistare in modo più consapevole, privilegiando capi da utilizzare a lungo”.

In attesa che il modello EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) diventi pienamente operativo per attivare filiere strutturate di raccolta e recupero, la prevenzione rimane la strategia più efficace per ridurre i volumi dei rifiuti.

Ecotessili ha voluto proporre quattro regole per uno shopping sostenibile:

Comprare con reale necessità: acquistare solo ciò che serve davvero e che si prevede di utilizzare a lungo.

acquistare solo ciò che serve davvero e che si prevede di utilizzare a lungo. Verificare la qualità: controllare con attenzione la solidità dei materiali e il livello delle finiture.

controllare con attenzione la solidità dei materiali e il livello delle finiture. Leggere l’etichetta: prestare attenzione alla composizione dei tessuti, ricordando che i capi in multimateriale sono complessi o impossibili da riciclare.

prestare attenzione alla composizione dei tessuti, ricordando che i capi in multimateriale sono complessi o impossibili da riciclare. Scegliere la riparabilità: preferire articoli che possano essere facilmente riparati, modificati o riadattati in futuro.

Quando un prodotto tessile giunge inevitabilmente a fine vita e non è più riutilizzabile, diventa fondamentale differenziarlo in modo corretto seguendo le linee guida del proprio Comune di residenza.

“La raccolta differenziata è il passaggio chiave per consentire il recupero dei materiali e alimentare l’economia circolare. Il primo passo resta però una scelta d’acquisto responsabile. Tutto ciò che compriamo perché realmente necessario, se utilizzato a lungo e conferito correttamente a fine vita, riduce drasticamente la quantità di rifiuti generati ogni anno” ha infine concluso Dezio.

(Fonte: Ecotessili)