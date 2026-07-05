Trento. “Sport nel verde”: gli eventi della settimana

Prosegue il calendario di appuntamenti di Sport nel verde, che anche questa estate porta nelle aree verdi della città numerose iniziative sportive gratuite e aperte a tutti realizzate in collaborazione con le associazioni locali.

Lunedì 6 luglio: giochi per bambini e zumba

Lunedì 6 luglio, dalle 10.30 alle 12, al giardino di Canova si svolgerà Isole ludico-ricreative uno spazio dedicato a giochi di movimento e piccole attività manuali per bambini dai 6 ai 12 anni, a cura dall’associazione Carpe diem. La partecipazione è libera. In caso di maltempo l’attività sarà annullata. In serata, dalle 19.30 alle 20.30, il parco di Melta si animerà con una lezione di zumba, organizzata dall’associazione Scattomatto a tuttosport, aperta ad adulti e bambini. Il ritrovo è davanti al ristorante “L’Anfora”. In caso di maltempo l’attività verrà annullata.

Martedì 7 luglio: Tai-Chi, tango e basket femminile

Martedì 7 luglio le attività inizieranno nel tardo pomeriggio. Dalle 18 alle 19 al parco di Melta è in programma un incontro di Tai-Chi, aperto a tutti, con l’associazione Scattomatto a tuttosport, il ritrovo sarà sempre davanti al ristorante “L’Anfora”. In caso di maltempo l’attività verrà annullata. Al giardino Maria Teresa d’Asburgo, invece, dalle 18 alle 20 si terrà una lezione di tango argentino, per avvicinarsi a questa danza che unisce rispetto, consapevolezza del proprio corpo, coordinazione e musicalità. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Tango al buio, è libera e aperta a tutti, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a tango.albuio@gmail.com o telefonando al numero 347 0194799. In caso di maltempo la lezione verrà rimandata. L’appuntamento con il tango si ripeterà anche il giorno seguente, mercoledì 8 luglio, alla stessa ora.

Dalle 18.30 alle 20 il parco di Melta ospiterà un dinamico workout di gruppo guidato dall’associazione Libera, con ritrovo accanto all’entrata di via Centochiavi. L’attività si svolgerà anche in caso di pioggia. In serata, dalle 19.30 alle 21, al giardino di Ravina si svolgerà un allenamento di pallacanestro femminile rivolto a bambine e ragazze, coordinato dall’associazione G.S. Belvedere. Per partecipare non è richiesta la prenotazione. In caso di maltempo sarà annullata.

Mercoledì 8 luglio: roller, danza sportiva e kung fu

Mercoledì 8 luglio, dalle 9 alle 11, il giardino di Maso Ginocchio sarà dedicato ai roller, per permettere ai bambini dai 6 ai 12 anni di provare questo divertente sport. Gli istruttori di Sport senza frontiere Trentino e dell’associazione sportiva dilettantistica Crs metteranno a disposizione pattini (fino al numero 40), protezioni e caschetti. Chi lo desidera può utilizzare la propria attrezzatura. Il ritrovo è alla pista di pattinaggio. Per partecipazione è necessaria l’iscrizione compilando il form dedicato. In caso di maltempo l’attività sarà rinviata.

Nel pomeriggio, al parco di Melta, con ritrovo davanti al ponte sul laghetto artificiale, sono previsti due appuntamenti di danza sportiva organizzati dalla scuola Ritmomisto: dalle 17 alle 17.45 per i bambini dai 6 ai 10 anni e dalle 17.45 alle 18.45 per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 348 8521538. In caso di maltempo entrambe le attività saranno rimandate. Sempre al parco di Melta, dalle 18 alle 19, si terrà Corsa e lettura, proposta per bambini a cura dell’associazione Scattomatto a tuttosport, con ritrovo davanti al ristorante “L’Anfora”. L’iniziativa è libera. In caso di maltempo sarà annullata.

Al parco delle Albere, dalle 18 alle 20, è in programma una lezione di Wing Tsun – Kung Fu aperta sia a esperti sia a chi desidera avvicinarsi a questa arte marziale. Il ritrovo è alla fontanella vicino al parco giochi. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione contattando l’associazione Amici delle arti marziali all’indirizzo info@wingtsun-trento.it o telefonando al numero 345 0728716. In caso di maltempo l’attività sarà rimandata.

Giovedì 9 luglio: Tai-Chi e zumba per adulti e anziani

Giovedì 9 luglio, al parco delle Albere, dalle 9 alle 10, si terrà un nuovo appuntamento con il Tai-Chi, questa volta dedicato ad adulti e anziani, organizzato dalla cooperativa Kaleidoscopio. Si consiglia di portare una borraccia e indossare abbigliamento comodo e adatto al movimento. Il ritrovo è davanti alla Biblioteca Universitaria Centrale e non è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo sarà annullato. Alla stessa ora, al giardino di Maso Ginocchio, sempre la cooperativa Kaleidoscopio, coinvolgerà adulti e anziani con una lezione di zumba. Il ritrovo è alla piastra centrale. Anche in questo caso si consiglia abbigliamento comodo e una borraccia. In caso di maltempo l’attività sarà annullata. La sera, dalle 19.30 alle 21, torna al giardino di Ravina la pallacanestro femminile, coordinata dall’associazione G.S. Belvedere. Per partecipare alle attività non è necessaria la prenotazione, in caso di maltempo sarà annullata.

Venerdì 10 e sabato 11: atletica, ping pong e camminata metabolica

Venerdì 10 luglio, dalle 18 alle 19, il parco di Melta accoglierà un allenamento di atletica propedeutica rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, a cura dall’associazione Scattomatto a tuttosport. Ritrovo davanti al ristorante “L’Anfora”.

Sabato 11 luglio sarà una giornata ricca di appuntamenti per adulti, giovani e bambini. Al giardino di Maso Smalz, dalle 9 alle 11, è prevista una sessione di ping pong per bambini e ragazzi, dai 6 ai 18 anni, che desiderano avvicinarsi a questo sport. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione contattando l’associazione Sport senza frontiere all’indirizzo giulioth@gmail.com o al numero 320 0372251.

Al parco delle Albere, dalle 9.30 alle 10.30, si svolgerà la Camminata metabolica curata da Walk Love, articolata in riscaldamento, camminata, potenziamento e rilassamento finale. La prenotazione è obbligatoria via WhatsApp al numero 329 1177246. È necessario portare con sè il proprio tappetino. Ritrovo davanti alla Biblioteca Universitaria Centrale. Sempre alle Albere, nel prato a sud‑ovest del parco, dalle 10 alle 12, si terrà l’incontro di Movimento bioenergetico proposto da Laboratorio educazione al dialogo, rivolto ad adulti e anziani. Anche in questo caso bisogna avere con sé il proprio tappetino. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, il giardino Don Onorio Spada di Villazzano ospiterà Beyblade x park experience, uno spazio dedicato alla scoperta delle trottole da combattimento. L’associazione Blade Breakers Club metterà a disposizione arene ufficiali e attrezzatura per permettere ai partecipanti di imparare le regole, provare il gioco e cimentarsi in mini sfide e tornei dimostrativi non competitivi.

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(Fonte e per ulteriori informazioni: Comune di Trento)