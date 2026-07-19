Trento. “Sport nel verde”: gli appuntamenti della settimana

Prosegue il calendario di appuntamenti di Sport nel verde, che anche questa estate porta nelle aree verdi cittadine numerose iniziative sportive gratuite e aperte alla cittadinanza, offrendo occasioni di movimento e socialità per ogni fascia d’età.

Lunedì 20 luglio, dalle 10.30 alle 12, il giardino di Canova accoglierà Isole ludico-ricreative, uno spazio dedicato a giochi di movimento e piccoli laboratori per bambini dai 6 ai 12 anni, proposto dall’associazione Carpe Diem. La partecipazione è libera, in caso di pioggia l’attività sarà annullata. In serata, dalle 19.30 alle 20.30, al parco di Melta l’associazione Scattomatto a tuttosport coinvolgerà grandi e piccini in un’ora di Zumba. La partecipazione è libera, il ritrovo è davanti al ristorante L’Anfora. In caso di maltempo l’attività verrà annullata.

Martedì 21 luglio sono in programma due appuntamenti con il Thai-Chi. Il primo organizzato dalla cooperativa Kaleidoscopio, dalle 9 alle 10 al parco delle Albere, sarà dedicato ad adulti e anziani. Si consiglia di portare una borraccia e indossare abbigliamento comodo e adatto al movimento. Il ritrovo è davanti alla Biblioteca Universitaria Centrale e non è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo sarà annullato. Il secondo, dalle 18 alle 19 al parco di Melta, è aperto a tutti e offerto dall’associazione Scattomatto a tuttosport. Il ritrovo è davanti al ristorante L’Anfora. In caso di maltempo l’attività verrà annullata. Sempre martedì, dalle 18.30 alle 20 il parco di Melta ospiterà anche un dinamico Workout di gruppo guidato dall’associazione Libera, con ritrovo accanto all’entrata di via Centochiavi. L’attività si svolgerà anche in caso di pioggia.

Mercoledì 22 luglio la giornata inizierà al giardino di Maso Ginocchio dove, dalle 9 alle 11, bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni potranno divertirsi sui Roller. Gli istruttori di Sport senza frontiere Trentino e dell’associazione sportiva dilettantistica Crs metteranno a disposizione pattini (fino al numero 40), protezioni e caschetti. Chi lo desidera può utilizzare la propria attrezzatura. Il ritrovo è alla pista di pattinaggio. Per partecipare è necessaria l’iscrizione compilando il form dedicato. In caso di maltempo l’attività sarà rinviata. Più tardi, dalle 17 alle 18.30 al giardino delle Suore di Maria Bambina di Sardagna spazio a Scacchi per tutti, un momento di gioco libero alla scacchiera aperto a tutti e organizzato dalla cooperativa La coccinella: gli istruttori della Federazione scacchistica italiana e dell’Unione scacchistica trentina saranno disponibili a insegnare le regole del gioco. Al parco di Melta, dalle 18 alle 19, è in programma l’attività Corsa e lettura per bambini, organizzata dall’associazione Scattomatto a tuttosport. Il ritrovo è davanti al ristorante L’Anfora, in caso di maltempo l’attività sarà annullata. Al parco delle Albere, infine, dalle 18 alle 20 si terrà una lezione di Wing Tsun – Kung Fu aperta sia a esperti sia a chi vuole avvicinarsi a quest’affascinante arte marziale provando tecniche tradizionali e di difesa personale. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione contattando l’associazione Amici delle arti marziali all’indirizzo info@wingtsun-trento.it o al numero 3450728716. Il punto di ritrovo è accanto alla fontanella vicino al parco giochi, in caso di maltempo l’attività verrà rimandata.

Giovedì 23 luglio, dalle 9 alle 10, al giardino di Maso Ginocchio si terrà un’ora di Zumba dedicata ad adulti e anziani con la cooperativa Kaleidoscopio. Si consiglia di portare una borraccia e indossare abbigliamento comodo e adatto al movimento. Il ritrovo è presso la piastra centrale del parco. A seguire, dalle 9.30 alle 10.30, al parco delle Albere si terrà il primo incontro di Kintsugi&Yoga, un’ora per ascoltarsi e prendersi cura di sé stessi. La partecipazione è libera, ma è necessario portare il proprio tappetino e indossare abbigliamento comodo e adatto al movimento. Il punto di ritrovo sarà nella zona nord-ovest del parco, verso il fiume Adige. In caso di maltempo e per aggiornamenti è possibile contattare Eva Nieminski al numero di telefono 3451813930. La sera, dalle 19.30 alle 20.30, il parco di Melta ospiterà una seconda lezione di Zumba aperta a tutti, organizzata dall’associazione Scattomatto a tuttosport. Il ritrovo è davanti al ristorante L’Anfora. In caso di maltempo entrambe le attività saranno annullate.

Venerdì 24 luglio dalle 18 alle 19, al parco di Melta l’associazione Scattomatto a tuttosport propone una lezione di Atletica propedeutica per bambini dai 6 ai 12 anni. La partecipazione è libera, il ritrovo è davanti al ristorante L’Anfora. In caso di maltempo l’attività sarà annullata.

Sabato 25 luglio dalle 9 alle 11, al giardino di Maso Smalz, bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni potranno divertirsi sfidandosi a Ping pong. È consigliata la prenotazione contattando l’associazione Sport senza frontiere Trentino scrivendo a giulioth@gmail.com oppure telefonando al numero 320 0372251. In caso di maltempo l’attività sarà rimandata. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 20 nel bocciodromo all’interno del parco di via Fermi si svolgerà l’attività organizzata dalla Bocciofila ANA Trento Sud, Bocce senza confini, un’occasione per promuovere questa disciplina in una forma inclusiva, formativa e intergenerazionale. Non è necessaria la prenotazione, in caso di mal tempo l’evento verrà spostato al chiuso.

(Fonte e per ulteriori aggiornamenti: Comune di Trento)