Trento. Martedì 21 luglio torna il Silent reading party

Proseguono anche la prossima settimana le attività promosse dalla Biblioteca comunale, con appuntamenti diffusi nelle diverse sedi periferiche rivolti a bambini, famiglie e lettori di ogni età.

Lunedì 20 luglio riaprono, dopo la pausa estiva, le biblioteche di Mattarello e di Sopramonte. Per l’occasione, a Mattarello, dalle 16 si terrà Una riapertura da raccontare, letture ad alta voce prima in inglese e poi in italiano per bambini e bambine dai 3 anni in su. La sede di Sopramonte, invece, propone l’evento Evviva! La biblioteca riapre. A partire dalle 16.30 è in programma un pomeriggio dedicato ai piccoli lettori con letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e per tutta la settimana sarà allestito uno spazio giochi da tavolo dove bambini, ragazzi e appassionati potranno divertirsi in compagnia.

Martedì 21 luglio, dalle 19.30 alle 22.30, nella sede centrale di via Roma torna il Silent reading party, l’evento che invita a rallentare e immergersi nella lettura, lontano dalle distrazioni digitali. I partecipanti potranno portare con sé il proprio libro oppure sceglierlo tra le proposte della biblioteca e accomodarsi nelle sale dedicate o nel giardino illuminato per un momento di lettura condivisa… ma in silenzio. L’evento è knit-friendly, accoglie quindi anche chi lavora a maglia e, per esteso, tutti coloro che si dedicano ad altre forme di creatività manuali.

Tema della serata, organizzata nell’ambito del Patto per la lettura della città di Trento, è il colore blu: i lettori sono invitati a indossare un accessorio o un vestito di questa tonalità.

Per la sede centrale di via Roma, l’archivio storico e la biblioteca per ragazzi in Palazzina Liberty la prossima sarà l’ultima settimana di apertura prima della pausa estiva prevista da lunedì 27 luglio a domenica 16 agosto. Per sapere quali biblioteche saranno aperte in questo periodo è possibile consultare il file riassuntivo di orari e chiusure o il sito della biblioteca.

Il programma completo e le modalità di partecipazione ai diversi eventi sono disponibili presso le singole sedi e sui canali informativi della Biblioteca comunale di Trento.

(Fonte: Biblioteca Comunale – Comune di Trento)