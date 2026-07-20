Eventi

Trento. Martedì 21 luglio torna il Silent reading party

Di Redazione
libri biblioteca
book libri

Share

Proseguono anche la prossima settimana le attività promosse dalla Biblioteca comunale, con appuntamenti diffusi nelle diverse sedi periferiche rivolti a bambini, famiglie e lettori di ogni età.

Lunedì 20 luglio riaprono, dopo la pausa estiva, le biblioteche di Mattarello e di Sopramonte. Per l’occasione, a Mattarello, dalle 16 si terrà Una riapertura da raccontare, letture ad alta voce prima in inglese e poi in italiano per bambini e bambine dai 3 anni in su. La sede di Sopramonte, invece, propone l’evento Evviva! La biblioteca riapre. A partire dalle 16.30 è in programma un pomeriggio dedicato ai piccoli lettori con letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e per tutta la settimana sarà allestito uno spazio giochi da tavolo dove bambini, ragazzi e appassionati potranno divertirsi in compagnia.

Martedì 21 luglio, dalle 19.30 alle 22.30, nella sede centrale di via Roma torna il Silent reading party, l’evento che invita a rallentare e immergersi nella lettura, lontano dalle distrazioni digitali. I partecipanti potranno portare con sé il proprio libro oppure sceglierlo tra le proposte della biblioteca e accomodarsi nelle sale dedicate o nel giardino illuminato per un momento di lettura condivisa… ma in silenzio. L’evento è knit-friendly, accoglie quindi anche chi lavora a maglia e, per esteso, tutti coloro che si dedicano ad altre forme di creatività manuali.

Tema della serata, organizzata nell’ambito del Patto per la lettura della città di Trento, è il colore blu: i lettori sono invitati a indossare un accessorio o un vestito di questa tonalità.

Per la sede centrale di via Roma, l’archivio storico e la biblioteca per ragazzi in Palazzina Liberty la prossima sarà l’ultima settimana di apertura prima della pausa estiva prevista da lunedì 27 luglio a domenica 16 agosto. Per sapere quali biblioteche saranno aperte in questo periodo è possibile consultare il file riassuntivo di orari e chiusure o il sito della biblioteca.

Il programma completo e le modalità di partecipazione ai diversi eventi sono disponibili presso le singole sedi e sui canali informativi della Biblioteca comunale di Trento.

(Fonte: Biblioteca Comunale – Comune di Trento)

Redazione
Redazionehttps://secolo-trentino.com
La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

Leggi anche

Ultime notizie