“Ecovolontari per un giorno, custodi per sempre”: il 23 luglio doppio appuntamento

Dopo il successo del «debutto», l’anno scorso a Riva del Garda, la camminata ecologica «Ecovolontari per un giorno, custodi per sempre» torna giovedì 23 luglio con una seconda edizione che raddoppia la proposta: la mattina a Riva del Garda, il pomeriggio a Pietramurata.

Due camminate ecologiche per sensibilizzare la comunità alla tutela e cura del territorio incoraggiando il senso civico e la responsabilità di ciascuno.

Come avvenuto già l’anno scorso, saranno raccolti i rifiuti abbandonati e i mozziconi di sigaretta, questi ultimi poi conferiti a Re-Cig, azienda leader nella loro raccolta e riciclo.

Tali camminate, inserite all’interno dell’azione civica Keep Me Care e aperte a tutta la cittadinanza, sono organizzate dall’Apsp Casa Mia, dai volontari «Io ci sono», da Ags (con il progetto «Il lago inizia qui») e da Re-Cig. Parteciperanno all’iniziativa anche i bambini e i ragazzi dei Centri socio educativi Kalipè e La Girandola.

A Riva del Garda il ritrovo è alle ore 9.15 in largo Inviolata, alle 9.30 la partenza della camminata per il centro in gruppi.

A Pietramurata il ritrovo è alle ore 14.15 in piazza Mercato, alle 14.30 la partenza della camminata per le vie di Pietramurata e lungo la Sarca.

Il consiglio degli organizzatori rivolto ai partecipanti è quello di portare dei guanti, un cappellino e una borraccia per l’acqua.

Le due camminate sono organizzate in collaborazione con l’Apt Garda Dolomiti, i Comuni di Riva del Garda e Dro, Weink Social Lab, Confcommercio Trentino e Plasticfree.